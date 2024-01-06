السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يلتقي بلينكن في عمان غدا

الصفدي وبلينكن -(أرشيفية)
الصفدي وبلينكن -(أرشيفية)
 يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، غداً، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يصل المملكة في سياق جولة إقليمية. اضافة اعلان

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الصفدي سيبحث مع نظيره الأمريكي الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستعرة، وسيؤكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين وإزالة جميع العقبات التي تضعها إسرائيل أمام وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع مناطق غزة. 

وأضاف القضاة، أن الصفدي سيعيد تأكيد الموقف الأردني الثابت في رفض تهجير الفلسطنيين داخل أرضهم أو إلى خارجها وإدانته جريمة حرب وتصعيداً خطيراً للصراع، ورفض أي مقاربة مستقبلية للتعامل مع غزة من منطلق أمني وخارج سياق خطة كاملة شاملة قائمة على وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتستهدف تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين. 

وقال القضاة إن الصفدي سيجري محادثات مكثفة مع بلينكن أيضاً حول وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والتي تدفع نحو تفجر الأوضاع. 

وأضاف أن الوزيرين سيبحثان أيضاً قضايا ثنائية وإقليمية.
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