الثلاثاء 08 آب 2023
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"الصفدي" يلتقي نظيره الرواندي اليوم

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نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
عمان - يعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم مع نظيره الرواندي فنسنت بيروتا، الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين على المستوى الوزاري.اضافة اعلان
وكان الصفدي التقى نظيره الرواندي، بيروتا، في شباط (فبراير) الماضي خلال زيارته للعاصمة كيغالي التي شهدت انعقاد الجولة الأولى للحوار الإستراتيجي الذي اتفق البلدان على إطلاقه بعد لقاء القمة بين جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس رواندا بول كاغامي في الأردن العام الماضي.
وشارك في الحوار الإستراتيجي، الذي بحث توسعة التعاون وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.
وتناول الاجتماع التعاون في مجالات التجارة والسياحة والصحة والتعليم والبنية التحتية وإيجاد الأطر القانونية اللازمة لتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين إضافة إلى التعاون الدفاعي وجهود مكافحة الإرهاب.
وأكد الصفدي ونظيره الرواندي استمرار العمل على تحديد مساحات التعاون وقطاعاته، واتفقا على عقد جلسة من المشاورات السياسية بين المسؤولين في الوزارتين لوضع برامج مفصلة لزيادة التعاون في المجالات المختلفة.
ووقع الصفدي ونظيره الرواندي ثلاث اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم، في مجالات المشاورات السياسية والتعليم العالي والبحث العلمي وإعفاء تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والخاصة.
واتفقا أيضا على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلغاء تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، في خطوة تستهدف زيادة التفاعل التجاري واللقاءات بين قطاعات الأعمال وتشجيع السياحة.
وسيعقب اللقاء الذي سيعقد في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصريحات صحفية مشتركة للوزراء.
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

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