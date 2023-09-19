الثلاثاء 19 أيلول 2023
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الصفدي ينقل تهاني الملك للمستشار الألماني

الصفدي ينقل تهاني الملك للمستشار الألماني
الصفدي ينقل تهاني الملك للمستشار الألماني
مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم أمس، في حفل الاستقبال الذي أقامته جمهورية ‫ألمانيا‬ الاتحادية الصديقة، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك‬، بمناسبة مرور ٥٠ عاماً على عضويتها في ‫الأمم المتحدة‬.اضافة اعلان

ونقل الصفدي تهاني جلالة الملك للمستشار الألماني أولاف شولتس بهذه المناسبة، وتمنياته لجمهورية ألمانيا الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار،  وحرص جلالته تعزيز علاقات الصداقة المتينة التي تربط البلدين في مختلف المجالات.
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