الصيغة الأردنية في تفكيك الإيديولوجية الصهيونية

سيف الجنيدي

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منذ السابع من أكتوبر وتخضع المملكة الأردنيّة الهاشميّة إلى اختبارٍ دقيقٍ للبُعد الإنسانيّ والإستراتيجيّ، من حيث الإيمان بالمبادئ الإنسانيّة وتطبيقها، والمكانة، والتأثير في مجريات الأحداث العالميّة تجاه القضية الفلسطينيّة.اتّسمت السياسة الأردنيّة تجاه القضية الفسطينيّة منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة، وعموم الأراضي الفلسطينية بأربع سمات أساسية على الأقل، حقّقت هدفاً إستراتيجيّاً محوريّاً، وذي آفاق مستقبليّةٍ مهمّةٍ في مسار القضية الفلسطينية، فنشاط الأردن السياسيّ والدبلوماسيّ اليوم أدخل إسرائيل في أكبر أزمة بتاريخها «تأزيم الإيديولوجية الصهيونيّة القائمة على منطق القوة المطلقة التي لا تعرف حدوداً»؛ فالأمن لن يكون بديلاً للسّلام، و»عقلية القلعة» كما أسماها الملك، لن تبني دولة.مخاطبة الضمير الإنسانيّ بلغة حقوقيّة، فالملك هو أول من أشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينيّة المحتلة في مؤتمر السلام المُنعقد في القاهرة بعد أقلّ من أسبوعين على العدوان، «إنّ حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة... انتهاكٌ فاضحٌ للقانون الدوليّ الإنسانيّ، إنها جريمة حرب». بالإضافة إلى انعكاس دلالات رسائل الملكة على ملايين الأوروبيّين، إنّ ازدواجية المعايير في القضايا الحقوقيّة، هي السّير بالبشريّة نحو العودة القسريّة للعصر الحجريّ حقوقيّاً، وتُشكّل تهديداً حقيقياً للعيش المشترك.شكّلت لغة الخطاب الأردنيّ قاعدةً متينةً للحوار الذي تخطى أسلوب المخادعة الذي تتبنّاه إسرائيل بذرائع مدروسة مغلفة بالمظلومية التاريخيّة، وتوسيع نافذة إطلالة الحكومات والشعوب وخصوصاً الأوروبيّة على غزة، وساهم في تصحيح مسار الخطاب العالميّ نحو القضية الفلسطينيّة والأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزة، وما تبعها من خطواتٍ إجرائيّةٍ من قبل حكومات بعض الدول والمؤسسات الحقوقيّة.فالدبلوماسية الأردنيّة نزعت الصّبغة الدينيّة عن الصّراع العربيّ الإسرائيليّ، لتقول للعالم أنّ الاحتلال هو أصل الصّراع، وأن ظلم الاحتلال وعواقب التقاعس الدوليّ عنه وفشله ستكون كارثيّة.السّمة الثانية، مقاومة سياسة التّهجير واعتباره بمثابة إعلان حرب، واستمالة القوة العالميّة المؤثرة نحو الخُطى ذاتها، فالتهجير ضمن أجندة إسرائيل التوسعيّة، وقد سبق محاولات التّهجير القسريّ بعد السابع من أكتوبر، ممارسة تضييق مسار الحياة اليوميّة بتفاصيلها على الفلسطينيين في عموم مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، في محاولةٍ للتّهجير القسريّ تحت ستار الهجرة الطوعيّة أو النزوح.«الحسين وسلمى»، وملاذ الطمأنينة «المسشفى الميدانيّ الأردنيّ الثاني»، وإدامة عمل المستشفى الميدانيّ الأردنيّ الأول في غزة على الرغم من كل التحديات ومحاولات إخلائه، والمستشفى الميدانيّ الأردنيّ في نابلس، وفتح جسر جويّ لنقل مواد ومستلزمات طبيّة عاجلة، وهذه السّمة الثالثة بُبعدها الإنسانيّ، فالهوية الإنسانيّة للأردن كانت عنوان المرحلة.السّمة الرابعة، تخطّي كلّ محاولات زعزعة البُنية الأردنيّة، فالأردن يواجه بقوّة الأخطار الاجتماعيّة والأمنيّة لمحاولات تدفّق المخدرات عبر طول الحدود الشماليّة، ويتخطى بعقلانية محاولات التخوين والتشكيك تجاه مواقفه من القضية الفسلطينيّة، من خلال سياسة واعية باحتضان الإرادة الشعبيّة بالتمكين الفعليّ للمسيرات والوقفات التضامنيّة المؤازرة لأهلنا في قطاع غزة، واستدعاء السفير الأردنيّ في إسرائيل وتعليق عودة السفير الإسرائيليّ بوقف العدوان على غزة، ووقف المحادثات في إطار اتفاقية المياه مقابل الطاقة.أما العنوان الأهم لانعكاس الدور الأردنيّ مع أحداث غزة داخليّا، فهو «تعميق شرعية النظام السياسيّ الأردنيّ»، فالأردنيون والأردنيات اليوم تضاعف يقينهم الوجدانيّ أنّ نظامهم السياسيّ يعني «الملاذ الآمن من مخاوف المستقبل».