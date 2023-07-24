الإثنين 24 تموز 2023
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الضمان: ارتفاع رواتب الاعتلال الى 26994

تخصيص 224 راتب تقاعد اعتلال كلي أو جزئي دائم في النصف الأول من العام
الضمان: ارتفاع رواتب الاعتلال الى 26994
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تخصيص (224) راتب اعتلال عجز كلي أو جزئي طبيعي دائم خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الطبيعي كما في 30/6/2023 إلى (26994) راتب تقاعد اعتلال كلي أو جزئي طبيعي دائم.اضافة اعلان
وأشارت المؤسسة إلى أن شروط استحقاق راتب تقاعد الاعتلال الجزئي أو الكلي الطبيعي الدائم هي انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته، وأن لا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبينت المؤسسة إن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في المؤسسة وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، أما موظفي القطاع العام المشمولين بأحكام قانون الضمان فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
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