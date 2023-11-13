الضمان الاجتماعي توفر (28) خدمة إلكترونية جديدة على تطبيق سند الحكومي

وبيّنت المؤسسة أن الخدمات التي تم إضافتها حالياً على تطبيق سند تتمثل ضمن محاور (خدمات المتقاعدين، خدمات المنتسبين اختيارياً، خدمات الأمومة، خدمات بدل التعطل عن العمل، خدمات تعويض الدفعة الواحدة، خدمة تبليغ شكوى المرض "إصابة العمل"، خدمات الشمول بالعمل الحرّ، خدمات بطاقة خصم "حياك"، والخدمات العامة)، مجددة دعوتها لجمهورها إلى تفعيل الهوية الرقمية للاستفادة من خدماتها المتوفرة عبر تطبيق سند.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كانت قد دعت كافة المواطنين إلى تفعيل الهوية الرقمية للاستفادة من كافة الخدمات المتاحة على تطبيق سند وذلك من خلال زيارة إحدى محطات سند المنتشرة في أنحاء المملكة أو من خلال تطبيقات مجموعة من البنوك، حيث يمكن التعرف على قائمة المحطات عبر الرابط .