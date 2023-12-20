الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الضمان" تحذر من التعامل مع جهات تستخدم مسميات خاصة بالضمان الاجتماعي على حساباتها

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المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جمهورها من التعامل أو التواصل مع أي جهات تستخدم مسميات خاصة بالضمان الاجتماعي على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وتدعي تقديمها خدمات أو مساعدات خاصة بالضمان مقابل مبالغ مالية.اضافة اعلان

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن لا علاقة لها بهذه الجهات وأنها لا تمثلها إطلاقاً، وأن تحذيرها يأتي حفاظاً على حقوق جمهورها بعدم الحصول على معلومات تأمينية مغلوطة أو ضياع حقوقهم نتيجة تزويدهم بمعلومات خاطئة، مؤكدةً بأن هذه الجهات لا تمتلك أي صلاحيات على أنظمتها التأمينية وتعليماتها والقرارات الخاصة بها، وقد لا تكون مواكبة للتعديلات على تشريعات الضمان الاجتماعي.

وأكدت المؤسسة أن جميع خدماتها التي تقدمها لجمهورها هي خدمات مجانية بالكامل، داعيةً جمهورها إلى التواصل معها من خلال فروعها ومديرياتها ومكاتبها ومراكز خدماتها المنتشرة في كافة محافظات وألوية المملكة والتي توفّر جميع الخدمات لهم للاستفسار عن المنافع التأمينية المتحققة لهم وتعريفهم بكيفية تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، أو مراجعتها في طلب أي مساعدة أو لمعرفة الإجراءات التي يمكن اتباعها لطلب أي منفعة تأمينية أو اجراءات الاعتراض أو التظلم على أي قرارات دون الحاجة للجوء لجهات خارجية.

وأشارت المؤسسة إلى أن بإمكان جمهورها التواصل معها أيضاً عبر مركز اتصالها الموحد (117117)  أو مركز الاتصال الوطني (065008080) أو عبر ايميلها الرسمي [email protected].
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