الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الضمان: تخصيص (119) راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال 10 أشهر

صندوق أموال الضمان
الضمان
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (119) راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الإصابي إلى (5800) راتب تقاعد اعتلال إصابي.اضافة اعلان
وأوضحت المؤسسة بأن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة. 
وبينت المؤسسة بأنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتـلال شهري يعـادل (75%) من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقـوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصـاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار. 

المؤسسة العام للضمان الاجتماعي 
المركز الإعلامي
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
التحاق 12401 طالباً وطالبةً وافداً جديداً في التعليم العالي

التحاق 12401 طالباً وطالبةً وافداً في التعليم العالي

منذ2 ساعة
656459b8398a8

وزير الخارجية: يجب وقف المجازر في غزة ووقف تمويل الأسلحة لـ"إسرائيل"

منذ2 ساعة
522789

الامانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

منذ22 ساعة
اتحاد الجامعات العربية

اتحاد الجامعات العربية يشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات لعام 2023

26 تشرين الثاني 2023
الطبيب الزعبي: علاج الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص "دين علينا"

الطبيب الزعبي: علاج الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص "دين علينا"

26 تشرين الثاني 2023
عمان

طقس لطيف في معظم المناطق اليوم وانخفاض ملموس غدا

26 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الحرب في فلسطين والارتداد في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

المقاومة، رهان العرب الوحيد الكاسب..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

إسرائيل الداعشية

جهاد المنسي |اليوم

صورة الاحتلال الإسرائيلي تتهاوى في العالم

نضال منصور |اليوم

تحديات الموازنة والعدوان على غزة

أحمد عوض |اليوم

المحنة والاختبار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

نكبة إنسانية سياسية..

سميح المعايطة |اليوم

أما بعد في كل ما هو بعد

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 