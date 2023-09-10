الإثنين 11 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"الضمان": حملة تفتيشية على المدارس الخاصة

1694360531162573800
مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي-(تصوير: ساهر قدارة)

أعلن مدير الإعلام في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي علي الختالين، عن انطلاق حملة تفتيشية واسعة، تستهدف المدارس الخاصة؛ للتأكد من التزامها بشمول عامليها بالضمان، وعلى أساس أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهم، منتصف الشهر الحالي. 

اضافة اعلان


وبين الختالين في تصريح لـ"الغد"، أن الحملة التي أعلن عنها الشهر الماضي، لم تبدأ على الفور، بل كانت تنتظر بدء دوام مدارس القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المؤسسة بدأت بحملات توعوية قبل جولات التفتيش في الوقت الراهن بالتعاون مع وزارة العمل، عن طريق نشرات تثقيفية بحقوق عاملي مدارس القطاع الخاص.


وكان مدير عام المؤسسة محمد صالح الطراونة، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن "المؤسسة تطلق حاليا حملة إعلامية متكاملة خاصة بقطاع المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالتنسيق مع وزارة العمل؛ عبر وسائل إعلام وقنوات اتصال وتواصل خاصة بالمؤسسة، لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان، واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بالضمان.


وأوضح أن المؤسسة وعبر مركزها الإعلامي ولجان التوعية التأمينية في إداراتها، ستنظم جلسات توعوية ميدانية للمعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الخاص، للتأكيد على ضرورة استمرار اشتراكهم بالضمان في العطلة الصيفية، وتوعيتهم بأهمية الضمان وما يوفره من منافع للمشتركين، والتنسيق مع شركاء المؤسسة في هذا القطاع لضمان نجاح هذه الجهود.


وبين الطراونة، أن العاملين في القطاع، يؤدون رسالة عظيمة ونبيلة في المجتمع، وبالتالي؛ فإن شمولهم بالضمان وبكامل فترات عملهم وفقاً لأحكام القانون، بات ضرورة ملحّة لتحقيق استفادتهم مما يتضمنه قانون الضمان من تأمينات.


وتطرق للانعكاسات الإيجابية لشمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بمنظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تتمثل بتأمين حمايتهم وعائلاتهم، عبر تأمينهم برواتب تقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، وتأمين حمايتهم وأفراد أسرهم حال تعرضهم للعجز أو الوفاة الطبيعيين، وكذلك؛ حماية عاملي هذا القطاع من بعض مخاطر إصابات العمل، واستفادة المشتركات من منافع تأمين الأمومة وبرنامج "رعاية" المرتبط به، ويدعم رعاية المولود لـ6 أشهر في حضانات معتمدة لدى المؤسسة؛ وتحقيق الاستفادة للمشتركين من بدلات تأمين التعطل عن العمل حال خروجهم من سوق العمل مؤقتا.

 

اقرأ المزيد : 

الطراونة: حملة تفتيشية على المدارس الخاصة للتأكد من التزامها بقانون الضمان

IMG-20220427-WA0069

الأميرة بسمة بنت علي: المنطقة تواجه تحديات بيئية كبيرة منذ16 ساعة

200 شجرة زيتون بلدي في سدّات العامرية

200 شجرة زيتون بلدي في سدّات العامرية منذ23 ساعة

يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس اللجنة العليا للامتحانات يوم الأحد القادم

"الغد" تنشر أسماء أوائل امتحان الشامل 10 أيلول 2023

الأمانة تطلق المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات

الأمانة تطلق المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات 10 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1693757367973626200

لماذا تخشى معلمات التبليغ عن انتهاكات "فحص الحمل" بمدارس خاصة؟

03 أيلول 2023
باص مدرسة خاصة خلال نقل الطالبات-(أرشيفية)

600 ألف طالب يلتحقون بالمدارس الخاصة و18 ألفا بالفروع المهنية

02 أيلول 2023
باص مدرسة خاصة خلال نقل الطالبات-(أرشيفية)

مدارس خاصة تشترط فحص حمل لتوظيف المعلمات.. و"العمل" ترفض

31 آب 2023
باص إحدى المدارس الخاصة-(أرشيفية)

عقود إذعان للمعلمات في بعض المدارس الخاصة

26 آب 2023
اقرأ أيضا
"مكافحة الأوبئة" والمنظمة الدولية للهجرة يوقعان مذكرة تفاهم

"مكافحة الأوبئة" والمنظمة الدولية للهجرة يوقعان مذكرة تفاهم

منذ 12 دقيقة
بدء صرف مستحقات القائمين على المراقبة والتصحيح بالتوجيهي غدا

بدء صرف مستحقات القائمين على المراقبة والتصحيح بالتوجيهي غدا

منذ1 ساعة
بدء تطبيق قانون السير المعدل غدا بعقوبات مغلظة لحفظ الأرواح

بدء تطبيق قانون السير المعدل غدا بعقوبات مغلظة لحفظ الأرواح

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-10 at 1.13.02 PM

وفد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية يزور مستشفى المقاصد

منذ4 ساعة
1694360484262572100

تنفيذ تمرين "درب الأمان 3" للوقوف على استعداد المؤسسات للتعامل مع الزلازل

منذ15 ساعة
1694360711772594100

ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" يعزز الدعوات لحض الطلبة وكبار السن على ارتداء الكمامات

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قامت القيامة ولم تقعد في عمّان

ماهر أبو طير |اليوم

نعم.. إنها خيبة أمل

جهاد المنسي |اليوم

متلازمة الأدب والطب

د.عاصم منصور |اليوم

هل نحتاج اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي؟

أحمد عوض |اليوم

حيوية تبعث على الارتياح!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

أندية المحترفين.. قول وفعل

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات | منذ17 ساعة
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات | منذ17 ساعة
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |09 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات |08 أيلول 2023
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
 