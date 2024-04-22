الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الضمان والتأمينات الاجتماعية السعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - (أرشيفية)
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - (أرشيفية)
وقّعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التأمينات الاجتماعية بين الجهتين .اضافة اعلان

ووقّع المذكرة، التي جرت مراسمها في مقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرئيس بمدينة الرياض، من جانب مؤسسة التأمينات السعودية معالي المحافظ عبد العزيز بن حسن البوق، وعن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام عطوفة الدكتور محمد صالح الطراونة وبحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى السعودية سعادة الدكتور هيثم أبو الفول وعدد من الممثلين الرسميين من كلا الطرفين . 

وأشاد معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عبد العزيز بن حسن البوق على عمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والتعاون الدائم المشترك في جميع المجالات ومنها التأمينات الاجتماعية مع الأشقاء في الأردن وبما يعكس الترجمة الحقيقية للرؤية الحكيمة لقيادتيّ المملكتين الشقيقتين لحماية القوى العاملة وشمولها في الضمان والتأمينات الاجتماعية .

وأكد البوق على ضرورة وضع مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بشكل فوري دون تأخير، وأن يكون هناك برنامج تنفيذي مشترك لتفعيل بنودها، مبدياً اهتمام الجانب السعودي بإنجاح هذه المذكرة، متطرقاً للنقلة النوعية في التطور التكنولوجي والمعلومات لمؤسسة التأمينات السعودية والخدمات التي تقدمها خاصة بمجال التحول الرقمي لكافة المؤمن عليهم والمتقاعدين، مضيفاً أننا نعمل حالياً على برامج الذكاء الاصطناعي في الربط الإلكتروني مع كافة مؤسسات المملكة وفي خدمة العملاء، مقدماً لمحة عن تطور مؤسسة التأمينات عبر قوانينها وتشريعاته.

من جانبه أشاد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عطوفة الدكتور محمد صالح الطراونة بعمق العلاقة الأخوية المتميزة والطيبة التي تربط البلدين الشقيقين والتي أرسى دعائمُها ملوك عظماء يتمتعون بالحكمة وعمق التفكير، مؤكداً أن العلاقة الأردنية السعودية كانت وما زالت وستبقى إن شاء الله مبنية على حسن الجوار والاحترام العميق المتبادل وروح التعاون والتكامل على كافة الأصعدة وبمختلف المجالات .

وأشار الطراونة إلى أن التعاون والتنسيق المشترك بين كافة مؤسسات التأمينات الاجتماعية في العالم العربي يدفع إلى تطوير عمل هذه المؤسسات بما يخدم المشمولين بها والنهوض بمستوى الحماية الاجتماعية للمواطن العربي .

وتطرق الطراونة إلى دور المؤسسة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية ورسالتها على الأصعدة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وتجربتها في مدّ مظلة الحماية لكافة الأفراد والمنشآت، متطرقاً لتوجهاتها المستقبلية وخطتها الإستراتيجية ودراساتها الإكتوارية .

وتضمنت مذكرة التفاهم تعاون الجانبين من خلال تبادل المعلومات والخبرات في مجال التشريعات والأبحاث وغيرها من الدراسات الهادفة إلى تحسين الأداء التأميني وتطويره، والاستفادة من الخبرات والمعلومات والتجارب في تنظيم وإدارة الأجهزة والهيئات والمؤسسات المعنية بمجالات التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال إدارة أموال صناديق التأمينات الاجتماعية وسُبل استثمار فوائضها، وحضور الندوات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد في أي من بلديهما لمناقشة القضايا والموضوعات ذات الصلة بالتأمينات الاجتماعية، وكذلك تبادل الزيارات بين ممثلي الأجهزة والهيئات والمؤسسات المعنية بالتأمينات الاجتماعية في كلا البلدين، والاستعانة بالخبرات الاستشارية العاملة في مجال التأمينات الاجتماعية وأنشطتها المختلفة وتبادل الاحصاءات ذات الصلة، وتدريب وتأهيل الكوادر في مجال التأمينات الاجتماعية، وتبادل الوثائق والدراسات والتقارير التي يصدرانها وأي مجال أو وسائل أخرى لتعزيز التعاون بينهما .

كما أكدت مذكرة التفاهم على التعاون بين الطرفين لوضع المقترحات المناسبة فيما يخص مجال التأمينات الاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي لإبراز تجارب الطرفين بهذا المجال، والتشاور والتنسيق إزاء القضايا والموضوعات المطروحة للبحث أو المناقشة أثناء حضور الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات الدولية والإقليمية.

وتضمن برنامج زيارة الوفد الأردني للمملكة العربية السعودية زيارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية والاطلاع على تجاربها وخدماتها والاستماع إلى شرح مطول حول هذه التجربة السعودية بهذا المجال .
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