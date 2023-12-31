الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الضمان" ومستشفى الجامعة الأردنية يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات طبية علاجية

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عبيدات والطراونة خلال توقيع الاتفاقية

وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومستشفى الجامعة الأردنية اتفاقية علاجية بهدف تقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. اضافة اعلان

ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الضمان مديرها العام الدكتور محمد صالح الطراونة وعن المستشفى رئيس الجامعة الأردنية االدكتور نذير عبيدات بحضور مدير مستشفى الجامعة الدكتور نادر البصول. 

وقال الطراونة إنّ مستشفى الجامعة الأردنية يشكّل صرحاً طبياً ومنارة علمية يفتخر بها كل أبناء الوطن وهو من أهم المؤسسات الطبية العلاجية في الأردن وأقدمها، ويتمتع بإدارة متميزة وقديرة، مؤكداً أن ما يهمنا هو تقديم الخدمة الطبية العلاجية المناسبة والمميزة للمصابين بغض النظر عن تكلفة علاجهم.

 وأوضح الطراونة أن التعاقد مع مستشفى الجامعة الأردنية كجهة طبية علاجية يحصر العلاقة المالية لقاء هذه المعالجة بين المؤسسة والمستشفى مباشرة دون إقحام المؤمّن عليه أو صاحب العمل بذلك، الأمر الذي يصب في مصلحة المنشآت والمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابة عمل، ولما سيكون له من أثر كبير بتسريع إجراءات المعالجة والتخفيف من الوقت والجهد على المصابين وأصحاب العمل وعدم تحملهم أيّة أعباء مالية.

وأضاف الطراونة أن المؤسسة تعاملت منذ نشأتها مع ما يزيد على نصف مليون إصابة عمل، حيث التزمتْ بكاملِ مسؤولياتها تجاه هذه الإصابات، إذ قدّمت خدمات العناية الطبية، البدلات اليومية، بدلات الانتقال، تعويضات العجز، ورواتب الاعتلال والوفاة، ويدل هذا الرقم على قدرة المؤسسة على التعامل مع حوادث وإصابات العمل وفق أسس تأمينية واضحة ناضجة تكفل للمؤمن عليهم وللمستفيدين حقوقهم.

بدوره ثمّن رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نذير عبيدات الدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به مؤسسة الضمان بصفتها صمام أمان لأبناء المجتمع ولما لها من دور ريادي في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة ولمسة إنسانية تجاه القوى العاملة، حيث تساهم بحماية المواطنين من العوز والفقر.

وبيّن عبيدات أن مستشفى الجامعة الأردنية متخصصٌ في تقديم الخدمات الطبية العلاجية لمرضاه ضمن المعايير الدولية وسياسات الجودة، ويضم كادراً طبيّاً مؤهلاً ذو خبرة عالية في كافة التخصصات الطبية، كما أنه مجهّز بأحدث المعدات الضرورية لإجراء مختلف العمليات، ويمتلك أحدث الأجهزة الطبية ويشكل بيئة أكاديمية وبحثية مثاليّة للكوادر الطبية، مرحِّباً بالشراكة مع مؤسسة الضمان بأن يكون المستشفى جزءاً من المنظومة الصحية التي توفر العناية للمصابين.

وبموجب الاتفاقية الموقعة ستقدم المستشفيات المعتمدة لدى المؤسسة الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل تتمثل بإجراءات المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى والمستلزمات والإجراءات الطبية والمختبرات والأشعة التشخيصية والطب النووي، والأدوية وغرف العمليات والفحوصات السريرية والطوارئ والعلاج الطبيعي وكامل الأجور المتعلقة بالإصابة.

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