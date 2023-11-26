الطبيب الزعبي: علاج الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص "دين علينا"

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أكد الدكتور بسام الزعبي، مدير عام مستشفى الحنان في عمّان، تكفله بعلاج الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص، بالتعاون مع أطباء وخبراء تجميل في المملكة.وقال الزعبي في حديث لـ"الغد"، إنّ ما دفعه للتفكير بعلاج الأسيرة هو شعوره بالمسؤولية الإنسانية تجاهها، وإيمانه بأنّ علاجها هو "دين علينا".وأضاف الزعبي أنّه لن يتكفل بعلاج إسراء وحدها، بل سيقدم كل الخدمات العلاجية والتكفل في علاج كل طفل يحتاج للتدخل الطبي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية التي تستطيع التواصل معه عن الحالة.وأشار الزعبي إلى أنّ حالة الأسيرة المحررة تحتاج إلى ثلاث مراحل من العلاج، وغالباً مدة العلاج تترواح بين 4-5 شهور.وأوضح أنّ تكلفة إقامة إسراء وذويها ممن يستطيعون الحضور ستكون كاملة على حسابه، في بيت جاهز يملكه، تستطيع البقاء فيه طول مدة علاجها ومتى أرادت.حول آلية التواصل مع الأسيرة، أكد الزعبي أنّه تم بالتنسيق مع الجمعية الأردنية للاسعاف، التي تكفلت بالتوصل مع الجهات الرسمية لتسهيل دخول الأسيرة إلى الأردن والبدء في علاجها.يشار إلى أنّ الأسيرة الجعابيص حكمت بالسجن لمدة 11 سنة في السجون الإسرائيلية، قضت منها ثماني سنوات، وأفرج عنها بصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل فجر اليوم الأحد.واتُهمت جعابيص بمحاولة قتل جندي إسرائيلي، بعد انفجار أسطوانة غاز كانت تحملها في مركبتها قرب حاجز عسكري في أكتوبر تشرين الأول 2015، حيث أصيبت بصورة خطرة جدًا أدت حروق في وجهها بنسبة كبيرة.