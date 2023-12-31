العراق يبحث استضافة الدورة 56 لاتحاد الجامعات العربية في آذار المقبل

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ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الدكتور نعيم العبودي اجتماع اللجنة الوزارية العليا الخاصة باستضافة أعمال الدورة السادسة والخمسين لاتحاد الجامعات العربية التي ستحتضنها العاصمة بغداد في آذار المقبل 2024.ووفقا لبيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم وجه وزير العراقي خلال الاجتماع بتشكيل لجان علمية وفنية ولوجستية وتنظيم واستكمال خارطة الإجراءات المسؤولة عن استضافة هذا الحدث المهم التي ستشارك فيه الجامعات والمؤسسات العلمية المنضوية في اتحاد الجامعات العربية.وأوضح خلال الاجتماع الذي ضم عددا من الوكلاء ورؤساء الجامعات والمديرين العامين أن أعمال هذه النسخة تتزامن مع ذكرى تأسيس الاتحاد مؤكدا أهمية إرساء المناخات المناسبة للتعاون بين الجامعات في مجالات المعرفة العلمية بوصفها الأداة الفاعلة في التطوير والتنمية.واشار الى أن العراق ومؤسساته يحمل تاريخا ومؤشرا علميا عريقا جديرا باستضافة واحتضان أعمال اتحاد الجامعات العربية.وقال امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ان الجامعات العراقية حققت تقدماً في تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، مما اسهم في تحسين جودة التعليم ومصداقيتها في المجتمع الاقليمي والدولي.واضاف الدكتور سلامة أن الجامعات العراقية تمتلك العديد من البرامج التبادلية والشراكات الدولية التي تساهم في تعزيز جودة التعليم العالي وتوسيع المنظور الثقافي والعلمي للطلاب.