الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العربية في لقاء كبار المستشارين بالـFAO: آن الأوان لنسمي الأمور بمسمياتها

العربية في لقاء كبار المستشارين بالـFAO: آن الأوان لنسمي الأمور بمسمياتها
العربية في لقاء كبار المستشارين بالـFAO: آن الأوان لنسمي الأمور بمسمياتها
في سياق التحضيرات للمؤتمر الوزاري الـ 37 لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، المقرر عقده في الأردن خلال شهر آذار مارس القادم، دُعيت العربية لحماية الطبيعة لحضور الاجتماعات التشاورية للمجتمع المدني كمتحدثة في جلسة الافتتاح في القاهرة الأسبوع الماضي، واجتماعات كبار المستشارين التي انتهت هذا الأسبوع.اضافة اعلان

وقد شهدت الجلسات نقاشاً عميقاً ومثمراً، وحواراً مع الأطر المختلفة التي جمعتها منظمة الـFAO، للخروج بتوصيات قابلة للتحقيق بالتعاون مع الأطر الرسمية في دول المنطقة وممثلي المجتمع المدني، وقد قدمت رئيسة العربية لحماية الطبيعة ومؤسِسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء، رزان زعيتر، كلمتها في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات التشاورية في القاهرة، بحضور ممثلين عن 15 دولة عربية، تناولت فيها عدة قضايا والأكثر إلحاحاً منها الإيقاف الفوري لحرب الإبادة في غزة وتجريم استخدام الغذاء كسلاح، إضافة لأهمية السيادة على الغذاء والفرق بينها وبين الأمن الغذائي، وتطرقت إلى مجموعة من الشروط الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق مفهوم السيادة على الغذاء وعلى رأسها التكامل العربي الزراعي والاقتصادي، والإيقاف الفوري لجميع الحروب البينية وتحقيق السلم الأهلي في المنطقة العربية لتأثيرها المباشر على ارتفاع نسب الجوع، ودعم أنظمة الغذاء المحلية وصغار المنتجين.

كما ألقت المديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة، مريم الجعجع، كلمة في الجلسة الأولى من اليوم الثاني للاجتماعات، أكدت فيها على ضرورة الضغط بكافة الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية لفتح المعابر وإيقاف الإبادة، والضغط أيضاً على الدول الداعمة للكيان الصهيوني للكف عن ازدواجية المعايير، واحترام التزاماتها التي تخص حماية الأمن الغذائي في ظل الحروب والاحتلال.

ولاحقاً في اجتماعات كبار المستشارين التي اختتمت هذا الأسبوع، نوهت زعيتر إلى أنه آن الأوان أن نسمي الأشياء بمسمياتها، لا سيما وأن مصطلح "الأزمات" الذي يتم استخدامه فضفاض؛ فما يحدث الآن في فلسطين مثلاً ليس نزاعاً أو أزمة، بل حرب إبادة كما أقرت الكثير من الدول، ومحكمة العدل الدولية وكافة شعوب العالم، وهو ليس تسييس، إذ أن استخدام الغذاء كسلاح هو التسييس بحد ذاته، وهذا يستحق أن يعطى الوقت الكافي للنقاش العلمي ضمن تخصص الـ FAO والمنظمات الدولية، كما أن هناك ضرورة لإشراك منظمات المجتمع المدني.

وفي الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع في غزة، شددت العربية لحماية الطبيعة على توصيتها للدول العربية التي تمثلت في الاستخدام الجمعي لكافة الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية واللوجستية لمواجهة ازدواجية المعايير الدولية والإنهاء الفوري لحرب الإبادة على غزة وكسر الحصار، ودعم مكتب الـ FAO الإقليمي ليتمكن من التركيز على أولويات الإقليم، ودعم المجتمع المدني، وبناء قدراته ليكون شريكاً فاعلاً في كافة المراحل. إضافة لتفعيل الأعراف والقوانين الدولية الخاصة، كاتفاقية جنيف المادة 54 والمادة 14 التي تنص على حظر "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ولذلك يحظر مهاجمة الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أو تدميرها أو إزالتها أو إبطال استخدامها، لهذا الغرض، مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية لإنتاج المواد الغذائية والمحاصيل والماشية ومنشآت مياه الشرب وإمداداتها وأعمال الري". بالإضافة لاتفاقية جنيف هناك اتفاقيات المعاملة بالمثل؛ فلا يجوز الموافقة على إيصال الغذاء "لإسرائيل" ومنعه عن قطاع غزة.

كما قدمت توصيات لمنظمة الـ FAO ضمن تخصصها بأن تكون البوصلة هي الإنهاء الفوري لحرب الإبادة وليس فقط تعزيز الصمود، ولجعل الصمود آلية أو وسيلة وليس الهدف. كما دعت لفتح غرفة عمليات مستمرة إن لم يكن هناك، لمتابعة ما يجري على أرض الواقع في قطاع غزة والسودان وأي بلد عربي يتعرض لتجويع ممنهج، وذلك لتوثيق جرائم الاحتلال التجويعية ليس فقط في غزة، بل بالضفة الغربية حيث تسبب الاحتلال الصهيوني أيضاً بخسارة القطاع الزراعي الفلسطيني أكثر من 22 مليون دولار في 53 يوماً (من 7 أكتوبر وحتى 1 ديسمبر 2023) في حرب على موسم قطاف الزيتون. وطلبت من المنظمة مشاركة المعلومات بشفافية حتى يتم استخدامها في الحملات الدولية لصالح غزة. والاستعانة بالأطر والنصوص الأممية التي قادتها الـ FAO وصادقت عليها كل دول العالم مثل الـ FFA واتفاقية حق الغذاء، لوضع استراتيجية لبرنامج عمل عاجل لمواجهة الموت جوعاً، ولوضع استراتيجية استباقية واضحة للتعويض وإعادة البناء في قطاع غزة. وأكدت على أنه إذا لم تتوفر الإرادة الجمعية الموحدة السياسية والسيادية لدولنا وللمنابر الأممية التي يعوّل عليها مثل الـ FAO، سيبقى كل ما يُقام به مجرد حبر على ورق والاجتماعات لن تحدث أي تغيير ملموس.

وتكللت هذه الاجتماعات المكثفة بتوصيات مهمة سترفعها منظمة الـ FAO للاجتماع الوزاري الشهر القادم، وتم الأخذ بمعظم التوصيات التي رفعتها العربية لحماية الطبيعة، التي تحفظت على استمرار استخدام مصطلح "أزمة" لتوصيف ما يجري في غزة بالبيان الختامي للاجتماعات، ولوحظ استثناء الوسائل الاقتصادية كأحد وسائل الضغط لمواجهة ازدواجية المعايير الغربية أيضاً.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
424585240_773777948117246_8436603570818765564_n

قرارات مجلس الوزراء

منذ9 ساعة
استشهاد الرائد العبادي والنقيب الخضير بسقوط طائرة تدريبية بالمفرق

استشهاد الرائد العبادي والنقيب الخضير بسقوط طائرة تدريبية بالمفرق

منذ14 ساعة
WhatsApp Image 2024-02-11 at 11.05.44 AM

التدريب الإقليمي: استخدام بيانات WaPOR وQGIS لتقييم إنتاجية المياه وكفاءة مياه الري

منذ15 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يدين انفجارات بلوشستان الباكستانية

10 شباط 2024
عضو اللجنة الأكاديمية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. باسم عيسى تليلان - (أرشيفية)

التحول الأمريكي استدارة أم دعم للتهجير؟

10 شباط 2024
سمو الأميرة سمية خلال رعايتها لانطلاق الملتقى التربوي 12 أمس-(بترا)

الأميرة سمية: "تمام" من أهم وسائل التغيير والإصلاح التربوي المستند على المدرسة

09 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

موسم الهجرة إلى لندن

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا تبقى أمام النواب؟

جهاد المنسي |اليوم

منتخب النشامى يصنع المجد للأردن

نضال منصور |اليوم

نظرة إلى الذات!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

متهم من يؤمن بالأردن!!

سميح المعايطة |اليوم

تساؤلات مواطن!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات | منذ5 ساعة
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس بين أنصار الحركة في غزة - (المصدر)

ماذا يحمل المستقبل للفلسطينيين؟

ترجمات | منذ5 ساعة
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات |10 شباط 2024
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات |10 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
صراق آلي

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي
 
 