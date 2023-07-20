العربية لحماية الطبيعة تزرع 200 شجرة مثمرة لعائلة من عرابة جنين

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هذه الخصوصية التي يدركها أهالي المنطقة، جعلت أراضي أحد أهم البلدات فيها "عرابة" محل تهديد مستمر من سكان المستعمرات القريبة ومن قوات الاحتلال بهدف مصادرة الأراضي وتفريغها من الفلسطينيين، لا سيما وأن مساحة البلدة نحو 40,000 دونم تشكّل الأراضي الزراعية فيها 93%.من هنا، وضعت العربية لحماية الطبيعة البلدة ضمن أماكن الزراعة المستهدفة في عام 2023، ومن ضمن نشاطات برنامج المليون شجرة، غُرست 200 شجرة حمضيات وزيتون في بلدة عرابة- جنين لدى عائلة زراعية تعاني من ظروف اقتصادية سيئة في الوقت ذاته يهدد الاحتلال بمصادرة أرضهم التي تشكل نافذة الأمل لهم.بهذا التبرع النبيل من السيدة جمانة الساكت تكون هذه الأشجار قد ثبتت العائلة وأمنت لهم مصدر دخل مستدام.