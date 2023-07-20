الخميس 20 تموز 2023
النسخة المطبوعة

العربية لحماية الطبيعة تزرع 200 شجرة مثمرة لعائلة من عرابة جنين

WhatsApp Image 2023-07-20 at 11.31.51 (1)
جانب من زراعة الاشجار
لمحافظة جنين خصوصية زراعية حيث تتنوع الأراضي من السهل وحتى الجبل ما يعني تنوع في المحاصيل الأساسية والحبوب واللوزيات والفواكه والزيتون وغيرها، كيف لا والمحافظة تعد أحد أطراف مرج بني عامر سلة فلسطين الغذائية التي حرمنا منها الاحتلال.اضافة اعلان

هذه الخصوصية التي يدركها أهالي المنطقة، جعلت أراضي أحد أهم البلدات فيها "عرابة" محل تهديد مستمر من سكان المستعمرات القريبة ومن قوات الاحتلال بهدف مصادرة الأراضي وتفريغها من الفلسطينيين، لا سيما وأن مساحة البلدة نحو 40,000 دونم تشكّل الأراضي الزراعية فيها 93%.

من هنا، وضعت العربية لحماية الطبيعة البلدة ضمن أماكن الزراعة المستهدفة في عام 2023، ومن ضمن نشاطات برنامج المليون شجرة، غُرست 200 شجرة حمضيات وزيتون في بلدة عرابة- جنين لدى عائلة زراعية تعاني من ظروف اقتصادية سيئة في الوقت ذاته يهدد الاحتلال بمصادرة أرضهم التي تشكل نافذة الأمل لهم.

بهذا التبرع النبيل من السيدة جمانة الساكت تكون هذه الأشجار قد ثبتت العائلة وأمنت لهم مصدر دخل مستدام.
WhatsApp Image 2023-07-19 at 1.04.38 PM

ابو السمن: طريق البكالوريا على سلم أولويات "الأشغال" لأهميته الاقتصادية والاجتماعية 19 تموز 2023

1605903447296

الذكرى الثانية والسبعون لاستشهاد الملك المؤسس تصادف غدا 19 تموز 2023

download

"الميثاق الوطني": الهجرة النبويّة حدث تاريخيّ جسَّد التضحية والبطولة والعزيمة 19 تموز 2023

درجات الحرارة العالية

أجواء حارة إلى حارة جدا في كافة المناطق حتى السبت 19 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الخصاونة: لن نعلق حول ملف نقابة المعلمين

الخصاونة: لن نعلق حول ملف نقابة المعلمين

منذ1 ساعة
سلاح الجو الأردني يفوز بالمركز الأول للمرة الثانية في معرض "Air tattoo" الدولي المقام في بريطانيا

سلاح الجو الأردني يفوز بالمركز الأول للمرة الثانية في معرض "Air tattoo" الدولي في بريطانيا

منذ4 ساعة
البحوث الزراعية ينظم ورشة تعرفية لتمكين المشاريع الزراعية بالتعاون مع نافس

البحوث الزراعية ينظم ورشة تعرفية لتمكين المشاريع الزراعية بالتعاون مع نافس

منذ22 ساعة
فرصة استثمارية بمنتجع ناعور الطبي بـ 375 مليون دولار

فرصة استثمارية بمنتجع ناعور الطبي بـ 375 مليون دولار

منذ23 ساعة
الأمين العام للتعاون الإسلامي يستقبل مندوب الأردن الدائم لدى المنظمة

الأمين العام للتعاون الإسلامي يستقبل مندوب الأردن الدائم لدى المنظمة

منذ24 ساعة
الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث السير

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث السير

19 تموز 2023
افكار و مواقف

الـ"ما - بعد - إنسان"..! (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تطلعات نحو السوق العراقي

سلامة الدرعاوي |اليوم

البنك المركزي: درع الدفاع هل يكون رأس الحربة؟

رعد التل |اليوم

مشروع طويل الأجل!!!

سميح المعايطة |اليوم

مجتمع مدني يبحث عن مؤسساته الحقيقية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات | منذ17 ساعة
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات | منذ17 ساعة
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
 