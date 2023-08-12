السبت 12 آب 2023
النسخة المطبوعة

العلمية الملكية تبدأ بتنفيذ مشروع الكيمياء الخضراء

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العلمية الملكية
 بدأت الجمعية العلمية الملكية بتنفيد مشروع الكيمياء الخضراء بالشراكة مع جامعة ييل الأميركية بإشراف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من خلال وحدة الإنتاج الأنظف في الجمعية وبالتعاون مع وزارة البيئة وبتمويل  من مرفق البيئة العالمي.اضافة اعلان
ويهدف المشروع ضمن خطة عمله حتى عام 2028 إلى تطبيق مبادئ الكيمياء الخضراء لمساعدة الدول المشاركة ومن ضمنها الأردن في تعزيز ريادة الأعمال الخضراء، وتحفيز أعمال البحث والابتكار الخضراء نحو الاستدامة، بما يحقق أهداف الاقتصاد الدائري.
كما يهدف المشروع إلى تقديم حلول مستدامة للحد من الآثار الصحية والبيئية لإستعمال المواد الكيميائية الخطرة في الصناعة والتقليل من انبعاثات غازات الدفيئة.
وأشار أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة الذي  رعى الورشة إيذانا ببدأ تنفيذ المشروع ان  الوزارة تسعى  لتبني مفاهيم الاقتصاد الدائري والعمل على التخلص من المواد الكيميائية الخطرة من خلال مبادئ الكيمياء الخضراء، كما تعمل ضمن المنظومة الوطنية في مختلف المجالات ومن ضمنها خفض الانبعاثات والحد من التلوث البلاستيكي.
وأشار نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية المهندس رأفت عاصي إلى دور الجمعية في تبنى واعتماد مفاهيم الإنتاج الأنظف ومن ضمنها مفهوم الكيمياء الخضراء التي من شأنها تعزيز العمل البيئي في الأردن وتحقيق التنمية المستدامة.
وسلط عاصي  الضوء على الدور البارز الذي تقوم به الجمعية العلمية الملكية من خلال مركز المياه والبيئة والتغير المناخي ووحدة الإنتاج الأنظف في تعزيز التحول الأخضر في جميع القطاعات.  
 ورحب عبر الاتصال المرئي الدكتور بول انستاس  مؤسس علم الكيمياء الخضراء من جامعة ييل والمشرف العام على المشروع بالمشاركين وتمنى النجاح في تطبيق المشروع في الأردن.
واستعرضت د. كارولينا ميلر من جامعة ييل خطة عمل المشروع العالمية وأهدافه وسلطت الضوء على أهمية دمج مفهوم الكيمياء الخضراء في الخطط التنموية.
وبينت السيدة روديكا ايفان ممثلة منظمة الامم المتحدة للصناعة دور المنظمة في تعزيز تبني مفاهيم الكيمياء الخضراء من قبل الصناعة.
وعرض المهندس عمر الصالح، المختص في قسم الدراسات البيئية في الجمعية ، الترابط بين المشروع والأهداف الوطنية ومنها رؤية التحديث الاقتصادي، و كذلك أهداف التنمية المستدامة العالمية و العلاقة بين الكيمياء الخضراء والاقتصاد الدائري مستعرضا خطة عمل المشروع التفصيلية. 
وتخللت الورشة جلسة حوارية ناقشت مواضيع ذات علاقة بمفهوم الاقتصاد الدائري وأهمية الربط بين المخرجات البحثية ذات العلاقة بالكيمياء الخضراء مع الصناعة إضافة إلى الأدوار التي تقوم بها الجمارك العامة وغرف الصناعة في تعزيز تطبيق مفهوم الكيمياء الخضراء والإنتاج الأنظف. 
وشارك في الورشة المعنيون من جهات حكومية ومؤسسات أكاديمية وغرف ومدن صناعية وشركات خاصة ومؤسسات مجتمع مدني إضافة إلى مؤسسات تنموية دولية.
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