السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العماوي لـ"الغد": موقف المقاومة اليوم عظيم

دبابة إسرائيلية محترقة على حدود غزة
دبابة إسرائيلية محترقة على حدود غزة

قال أمين عام حزب الائتلاف الوطني مصطفى العماوي، إن موقف المقاومة موقف عظيم.

وأضاف العماوي لـ"الغد" أن ما جرى اليوم، يدلل عنصر المفاجأة الذي دقمته في خطتها على ان المقاومة الفلسطينية لقنت درسا لإسرائيل بأن قوتها "الجبروتية" عبارة عن ورقة كرتون.

وتابع: نناشد كل احرار العالم للوقوف الى جانب المقاومة الفلسطينية في معركتها طوفان الأقصى".

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