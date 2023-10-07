العماوي لـ"الغد": موقف المقاومة اليوم عظيم

قال أمين عام حزب الائتلاف الوطني مصطفى العماوي، إن موقف المقاومة موقف عظيم.



وأضاف العماوي لـ"الغد" أن ما جرى اليوم، يدلل عنصر المفاجأة الذي دقمته في خطتها على ان المقاومة الفلسطينية لقنت درسا لإسرائيل بأن قوتها "الجبروتية" عبارة عن ورقة كرتون.



وتابع: نناشد كل احرار العالم للوقوف الى جانب المقاومة الفلسطينية في معركتها طوفان الأقصى".

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