العموش: قرارات براءة لغالبية الموقوفين على خلفية المسيرات

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قال مقرر لجنة الحريات وحقوق الانسان في نقابة المحامين عضو مجلس النقابة المحامي عبدالله عبدالرزاق العموش انه صدرت اليوم قرارات براءة لغالبية الموقوفين على خلفية الاحداث التي رافقت المسيرات الاحتجاجية الاخيرة على العدوان الصهيوني على قطاع غزة.واضاف العموش ان اللجنة تعاملت مع نحو 400 قضية لموقوفين من باب حرصها على الدفاع عن حرية الراي والتعبير وقامت من خلال فريق من المحامين واعضاء اللجنة برئاسة نقيب المحامين يحيى ابوعبود بالترافع مجانا عن الموقوفين امام محاكم عمان.واشار إلى ان اللجنة كانت قد شكلت غرفة طواريء لمتابعة قضية الموقوفين، وتعملت مع ذوي المعتقلين وطمأنتهم على ابنائهم ومتابعة توقيفهم لدى الامن العام واحالتهم الى المدعي العام.وبين ان اللجنة تقوم بمتابعة باقي القضايا التي لم يتم البت بها، وستقوم بدورها في الدفاع عن الحريت العامة وحقوق المواطنين.