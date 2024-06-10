 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين الأسبق إحسان شردم

العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين الأسبق إحسان شردم
العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين الأسبق إحسان شردم
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، في تشييع جثمان العين الأسبق، الفريق الركن الطيار المتقاعد احسان حميد شردم، قائد سلاح الجو الاسبق.اضافة اعلان

ونقل العيسوي، خلال تشييع جثمان المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وآل شردم عامة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
كما حضر تشييع الجثمان مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

وشغل المرحوم، الذي يعد أحد أعيان عشائر الشركس في الأردن، العديد من المناصب والمواقع القيادية، منها قائدا لسلاح الجو الملكي الاردني ومستشاراً للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وعضو في مجلس الأعيان الرابع والعشرين، ونائبا لرئيس مجلس إدارة شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وعضوا في مجلس أمناء الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء.
ويحمل الفقيد عدداً من الأوسمة الأردنية والعربية والإسلامية الرفيعة من دول شقيقة وصديقة.
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