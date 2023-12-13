العيسوي يقدم التعازي لذوي الشهيد النعيمي

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مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء لذوي شهيد الواجب الوكيل أول إياد عبدالحميد النعيمي، الذي استشهد أمس إثر اشتباك مسلح لقوات حرس الحدود مع عشرات المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة.ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الأربعاء إلى بيت عزاء الشهيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الشهيد، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.وأشاد العيسوي، بمناقب الشهيد البطل وشجاعته في تأدية الواجب وتقديم روحه الطاهرة فداء للأردن، ليلتحق بكوكبة الشهداء الذين قضوا في سبيل أمن الأردن واستقراره، مؤكدا أن هذا هو ديدن رجالات وأشاوس القوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين نذروا أرواحهم وأنفسهم ليبقى الأردن بقيادته الهاشمية واحة أمن واستقرار.كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.