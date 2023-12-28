الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العيسوي يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الثقافة والشباب والرياضة بمجلس الأعيان

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العيسوي يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الثقافة والشباب والرياضة بمجلس الأعيان
التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس رئيس وأعضاء لجنة الثقافة والشباب والرياضة بمجلس الأعيان.
وخلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، تم التأكيد على مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، وجهود جلالته المكثفة والمتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية والقدس.اضافة اعلان
 وسلم رئيس اللجنة العين محمد داودية، في ختام اللقاء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، وثيقة دعم وتأييد لجلالة الملك عبدالله الثانية، موقعه من الشباب الأردني، والتي تم اطلاقها خلال  الملتقى الشبابي الداعم للجهود الملكية لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي نظمته اللجنة مؤخرا، بمشاركة مؤسسات شبابية واكاديمية  .
 وكان المشاركون في الملتقى، وقعوا على لوحة لنصرة الشعب الفلسطيني، ودعم جهود جلالة الملك المساندة للحق الفلسطيني.
وحضر اللقاء أعضاء اللجنة: العين سليم خير والعين الدكتور يعقوب ناصر الدين، والعين الدكتور زهير أبو فارس، والعين الدكتور إبراهيم الطراونة، وأمين سر اللجنة خليل القروم.






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