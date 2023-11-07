العيسوي يلتقي وجهاء وممثلين عن لواء الوسطية والبادية الشمالية و"شباب قادرون"

اضافة اعلان

أكدت فعاليات شعبية وشبابية وقوف جميع الأردنيين والتفافهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في مساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة لوقف الحرب على قطا غزة.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي اليوم الثلاثاء مع وفد يمثل وجهاء وممثلين لواء الوسطية في محافظة إربد ومع وجهاء وممثلين عن البادية الشمالية برئاسة الشيخ هزاع العيسى، ولقائه ممثلين عن مؤسسة "شباب قادرون"،وثمنوا، في اللقاءات،التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، جهود جلالة الملك ومساعيه المتواصلة لوقف الحرب على قطاع غزة.ولفتوا إلى أن الأردن بقيادته الحكيمة سيبقى السند للأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة.وأشادوا بخطوة الأردن، وبتوجيهات ملكية، بإرسال ب مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني في غزة، عبر عملية إنزال بواسطة مظلات من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي.وأكدوا ضرورة تمتين الجبهة الداخلية مشيرين إلى أن الأردن القوي، هو الأقدر القضايا الإسلامية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.