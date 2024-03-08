موفق كمال

رافقت "الغد" طائرات سلاح الجو الملكي في الانزال الـ 33 للمساعدات الاغاثية على غزة اليوم لدعم صمود أهالي غزة في حرب التجويع والابادة الجماعية التي يمارسها عليهم الاحتلال الاسرائيلي.

اضافة اعلان





"الغد" ترافق القوات المسلحة في الانزال 33 للمساعدات على غزة (فيديو) pic.twitter.com/qrGILyPPDA — جريدة الغد (@AlghadNews) March 8, 2024

وجاءت عملية الانزال تلبية للواجب الإنساني وضمن سلسلة الجهود المستمرة التي تسعى من خلالها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من حجم تداعيات الحرب الاسرائيلية على الأهل والأشقاء في قطاع غزة.وفق بيان صادر عن الاعلام العسكري فأن القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، نفذت اليوم الجمعة 9 انزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، واشترك في تنفيذ العملية 4 طائرات من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وطائرة تابعة لجمهورية فرنسا وطائرة تابعة لدولة هولندا وطائرة تابعة لدولة بلجيكا.وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والاغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة بهدف التخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.وكانت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 33 إنزالاً جوياً أردنياً، و28 إنزالاً جوياً نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.