"الغذاء والدواء" تخفض أسعار 71 قطرة مرطبة للعين

قررت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تخفيض أسعار 71 قطرة مرطبة للعين مسجلة لديها، والتي يزيد سعرها على 5 دنانير، وبنسب متباينة.

اضافة اعلان



وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الشحنات المقبلة، حيث تراوحت نسب التخفيض بين 10 إلى 20 بالمئة حسب سعر البيع للجمهور، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة المؤسسة في تصنيف المستلزمات الطبية المستخدمة في الرعاية الصحية وتسعيرها تباعا حسب الأولويات.



وأوضح أن القطرات التي يتراوح سعرها من 5 إلى 8 دنانير انخفض سعرها بنسبة 10بالمئة من سعر بيعها الحالي، والتي يتراوح سعرها من 8 إلى 12 دينارا انخفض سعرها بنسبة 15 بالمئة، والتي يتجاوز سعرها 12 دينارا انخفضت بنسبة 20بالمئة من سعر بيعها الحالي.



وأكد مهيدات أن القرار الذي جاء بناء على توصية من لجنة تسعير المستلزمات الطبية في المؤسسة، وجرى تعميمه على الجهات ذات العلاقة، يهدف إلى توفير قطرات مرطبة للعين ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وتحقيق وفر على الفاتورة العلاجية، وبما يعزز تنافسية القطاع الصحي ومكانة الأردن على خارطة السياحة العلاجية على مستوى المنطقة.