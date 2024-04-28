"الغذاء والدواء": تخفيض أسعار القطرات المرطبة للعين

حنان بشارات

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عمان - خفضت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أسعار كافة القطرات المرطبة للعين المسجلة لديها التي يزيد سعرها عن 5 دنانير والبالغ عددها الإجمالي 71 قطرة وبنسب تخفيض متباينة.وبين مدير عام المؤسسة د. نزار مهيدات أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الشحنات القادمة، حيث تراوحت نسب التخفيض بين 10 % إلى 20 % حسب سعر البيع للجمهور، وأوضح، إن القطرات التي يتراوح سعرها من 5 إلى 8 دنانير انخفض سعرها بنسبة 10 % من سعر بيعها الحالي للجمهور، والقطرات التي يتراوح سعرها من 8-12 انخفض سعرها بنسبة 15 %، فيما انخفضت القطرات التي يتجاوز سعرها 12 بنسبة 20 %.وأكد مهيدات أن القرار الذي جاء بناء على توصية من لجنة تسعير المستلزمات الطبية في المؤسسة، وتم تعميمه على الجهات ذات العلاقة يهدف إلى توفير قطرات مرطبة للعين ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وتحقيق وفر على الفاتورة العلاجية وبما يعزز تنافسية القطاع الصحي ومكانة الأردن على خارطة السياحة العلاجية على مستوى المنطقة.وأضاف مهيدات أن الإجراء جاء ضمن خطة المؤسسة وجهودها في تصنيف المستلزمات الطبية المستخدمة في الرعاية الصحية وتسعيرها تباعا حسب الأولويات.