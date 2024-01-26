الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الغذاء والدواء تضبط حقن تنحيف غير مسجلة أصوليًا

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
 ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مديرية الدواء، وبالتعاون مع مرتبات الشرطة الملكية لحماية البيئة وكوادر مكافحة التهريب كمية كبيرة من حقن التنحيف غير المسجلة أصوليًا لدى المؤسسة والمهربة من دولة مجاورة. اضافة اعلان

وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن قيمة الحقن قدرت بنحو خمسين ألف دينار أردني،  وتم ضبطها داخل إحدى المركبات في محافظة العاصمة دون مراعاة ظروف النقل والتخزين المبردة اللازم توافرها لمثل هذا النوع من الحقن ، كما أنها لا تصرف إلا بوصفة طبية.

وأشار مهيدات إلى أن الحقن المذكورة يتم تسويقها وترويجها إلكترونيًا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ،لافتا إلى أنه تم تحديد مصدرها وضبطها ضمن عمليات رقابية نوعية ومتابعة حثيثة استمرت منذ فترة  ورصد دوري لإعلانات مثل هذه الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال الصيادلة المفتشين في قسم الرقابة والتفتيش في مديرية الدواء.

إلى ذلك أضاف مهيدات، أنه تمت مصادرة الحقن والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول، ومباشرة إجراءات تحويل الصفحة الإلكترونية المروجة للحقن إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية- إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام وتحويل أصحاب العلاقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وتدعو المؤسسة إلى شراء الأدوية من الأماكن الموثوقة المخصصة لبيعها مثل الصيدليات والمستشفيات كونها تخضع لإشراف ورقابة دورية من قبل مفتشي المؤسسة وتهيب بالأخوة المواطنون بالتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000)
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