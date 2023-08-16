الأربعاء 16 آب 2023
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الغذاء والدواء تطلق التحديث الثاني لتصنيف المضادات الحيوية

الغذاء والدواء تطلق التحديث الثاني لتصنيف المضادات الحيوية
الغذاء والدواء تطلق التحديث الثاني لتصنيف المضادات الحيوية
أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء القائمة المحدثة الثانية لتصنيف المضادات الحيوية المعاد تصنيفها بناء على تصنيف منظمة الصحة العالمية والتي تشمل كافة المضادات الحيوية المسجلة في الأردن.اضافة اعلان


وبحسب بيان اليوم الأربعاء، قال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن المؤسسة تبنت هذا التصنيف للمرة الأولى عام 2020 تماشيا مع تنفيذ الخطة الوطنية للحد من مقاومة الميكروبات بهدف تعزيز الاستخدام الرشيد للمضادات وتشجيع الالتزام بالممارسات الصحية الصحيحة والمستدامة وانعكاس تطبيقه على المبادئ التوجيهية المحلية والبروتوكولات العلاجية الوطنية.

وأوضح أن التصنيف يتضمن ثلاث مجموعات من المضادات الحيوية هي: مجموعة المضادات المتاحة (ACCESS) ومجموعة المضادات المراقبة (WATCH) ومجموعة المضادات الاحتياط (RESERVE)

وبين أن مجموعة (ACCESS) تضم المضادات الحيوية الضرورية لعلاج الالتهابات الشائعة والمتاحة على نطاق واسع وبأسعار معقولة وذات قدرة مقاومة أقل من غيرها.

وأشار إلى أن مجموعة (WATCH) تشمل المضادات الحيوية ذات قدرة مقاومة أعلى أو التي يمكن اعتبارها علاجات "الخط الثاني" لعدوى معينة ما يستدعي استخدامها باعتدال ومراقبتها عن كثب لمنع تطور المقاومة.

فيما تضم مجموعة (RESERVE) المضادات الحيوية التي تعتبر خيارا أخيرا ولا تستخدم إلا في حالات استثنائية عندما تفشل جميع البدائل الأخرى والمخصصة لعلاج الالتهابات الشديدة التي تسببها البكتيريا شديدة المقاومة.

ولفت مهيدات إلى أن تصنيف (AWaRe) يأتي في ظل التحديات الصحية المستمرة وتفاقم مشكلة المقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية عالمياً ومحلياً بهدف توعية مقدمي الرعاية الصحية بأهمية الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية وبما يسهم في خفض معدلات المقاومة والمحافظة على فعالية المضادات الحيوية في المستقبل.
وأضاف، إن التصنيف يهدف أيضا إلى الحد من وصف المضادات الحيوية دون الحاجة الفعلية لذلك، والتأكد من استخدام الجرعات الموصى بها، والالتزام بالفترات الزمنية المحددة للعلاج. كما يؤكد التصنيف ضرورة التواصل الفعال مع المرضى حول طرق استخدام المضادات الحيوية وأهمية اتمام العلاج بالكامل.

يذكر أن جهود المؤسسة مستمرة في تعزيز الوعي لأهمية الالتزام بهذا التصنيف في الممارسات الصحية وتعزيز تبني سلوكيات استخدام مضادات حيوية أكثر مسؤولية وتشجيع الاستمرار في البحث والتطوير لاكتشاف عقاقير جديدة لمكافحة العدوى بفعالية وتقليل التأثيرات السلبية للمقاومة البكتيرية وتقليل الآثار الجانبية للمضادات الحيوية.
--(بترا)

يوسف عبدالله محمود

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