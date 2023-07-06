الخميس 06 تموز 2023
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"الغذاء والدواء" تلغي إجازة 3 مكملات غذائية للترويج لها بادعاءات غير صحيحة

مكملات
مكملات غذائية
ألغت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إجازة تداول ثلاثة منتجات مكملات غذائية تحمل الأسماء:
-Urotrin (20 Capsules)
-Difort Advanced  (20 Capsules)اضافة اعلان
-Tonor Mix  Advanced  (20 Capsules)
وذلك نتيجة قيام أصحاب العلاقة بالإعلان والترويج  لها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بادعاءات غير صحيحة ودون الحصول على إجازة إعلان أغذية استعمال خاص حسب الأصول.
وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي أنه تم الإعلان والترويج لمنتج Urotrin 20 Capsules) بشكل مخالف وبادعاءات أنه أقوى علاج للضعف الجنسي وأنه مقوي للصحة الجنسية ومعالج لالتهاب البروستات خلافا لما جاء في بطاقة بيان المنتج المجازة وخلافا لما ورد في كتاب إجازة المنتج  بمنع الإعلان والترويج  له إلا بعد الحصول على إجازة إعلان أغذية خاصة حسب الأصول ، فيما أن دواعي استخدام المنتج  من حيث المكونات هي لصحة الجهاز البولي.
وفيما يخص منتج Difort Advanced  (20 Capsules) أشار مهيدات أنه تم الإعلان والترويج له بشكل مخالف على أنه للتحكم في نسبة السكر بالدم وتنظيم نسبة الجلوكوز بالدم ومنع مشاكل الرؤية والصلع والتبول خلافا لما ورد في بطاقة البيان المجازة أنه لدعم استقلاب السكريات وخلافا لما ورد في كتاب إجازة المنتج من منع الإعلان والترويج له إلا بعد الحصول على إجازة إعلان أغذية خاصة حسب الأصول .
وأضاف مهيدات أن منتج Tonor Mix  Advanced  (20 Capsules) تمت إجازته لدعم استقلاب السكريات فيما رُوج له بادعاءات مخالفة على أنه للضغط المستقر ومستوى الكوليسترول الطبيعي والطاقة والحيوية  وخلافا لما ورد في كتاب إجازة المنتج من منع الإعلان والترويج له إلا بعد الحصول على إجازة إعلان أغذية خاصة حسب الأصول . 
ولفت مهيدات إلى أن الكوادر الفنية المختصة في قسم أغذية الاستعمال الخاص تتابع بشكل حثيث ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إعلانات لمنتجات المكملات الغذائية والأغذية الخاصة سواء كانت لمنتجات غير مجازة أصوليا أو إعلانات مخالفة لمنتجات مجازة بالاستناد إلى تعليمات إجازة أغذية الاستعمال الخاص لعام ٢٠١٧  .
وبهذا الخصوص دعا مهيدات المواطنين إلى الرجوع للمؤسسة والتواصل معها قبل شراء المنتجات والخلطات العشبية للتأكد من أن هذه المنتجات وإعلاناتها مجازة حسب الأصول كما شدد على ضرورة شرائها من الأماكن الموثوقة المخصصة لبيعها، محذرا مروجي هذه المنتجات سواء في الأسواق أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تسويقها بادعاءات غير مجازة وغير مثبتة علميا ومضللة للمستهلك وتحت طائلة المساءلة .
هذا وتدعو المؤسسة الأخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@jfda.jo وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000)
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