الخميس 03 آب 2023
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الغذاء والدواء توضح بخصوص سحب صمام تريفيكتا جي تي

مؤسسة الغذاء والدواء
مؤسسة الغذاء والدواء
باشرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إجراءات سحب ووقف تداول صمام تريفيكتا جي تي Trifecta GT .

وأوضح مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن المؤسسة عممت على كافة الجهات المعنية بهذا الخصوص وذلك فور ورود تنبيه عبر شبكة الإنذار العالمية التي ترتبط بها المؤسسة وبالتزامن مع  صدور قرار الشركة الصانعة بهذا الخصوص وتحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من المضاعفات المحتملة على صحة المريض.اضافة اعلان

ولفت مهيدات إلى أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة تابعت من خلال الجولات التفتيشية وبالتنسيق مع القائمين على  أماكن تداول المستلزمات الطبية تطبيق إجراءات حصر الكمية ووقف التداول  والسحب .

هذا وتأتي مثل هذه الإجراءات استمرارا  لحرص المؤسسة العامة للغذاء والدواء على اتخاذ  أقصى الإجراءات الرقابية والوقائية لضمان استيفاء المستلزمات الطبية المتوفرة في السوق الأردني لأعلى المواصفات الفنية ومعايير المأمونية والفعالية.
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