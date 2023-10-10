الغذاء والدواء: مطعوم الإنفلونزا الموسمية متوفر في السوق

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أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء توفر مطعوم الإنفلونزا الموسمية في السوق المحلي منذ فترة بعدة أسماء تجارية ومن عدة مصادر لأكثر من وكيل معتمد.وبحسب بيان صادر عن المؤسسة اليوم الثلاثاء ، قال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات أن المؤسسة تمنح مثل هذه المطاعيم أولوية التسجيل والموافقة على تحديث تركيبتها سنويا لضمان فاعليتها ضد سلالات فيروس الإنفلونزا الموسمية.وأضاف أن مطعوم الإنفلونزا الموسمية مسعر وفق أسس تسعير الأدوية المعتمدة لدى المؤسسة وتخضع عملية تداوله بالسعر المعلن عنه من قبل المؤسسة للمراقبة والمتابعة الدورية من قبل فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة.وأكد مهيدات أن المؤسسة تتابع بشكل دوري بيانات المخزون الدوائي المتوفرة لديها وتتخذ الاجراءات الاحترازية في حال استجد نقص أي صنف دوائي وبما يكفل الحفاظ على الأمن الدوائي واستمرار توفير الأدوية بكميات تغطي احتياجات السوق المحلي دون أي نقص.--(بترا)