"الفاو" تطلق ورشة عمل تدريبية تشخيصية إقليمية حول مرض "طاعون المجترات الصغيرة".

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أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتعاون مع وزارة الزراعة في الأردن اليوم الأول للتدريب المخبري الإقليمي ضمن إطار مشروع " تنفيذ البرنامج العالمي لاستئصال طاعون المجترات الصغيرة في الأردن ، بما في ذلك تقييم المخاطر وتوزيع وإنشاء نظام ترصد موثوق الممول من وكالة الدفاع الامريكيه.سيتم إجراء ورشة العمل التي تستغرق خمسة أيام، بحضور بعثة من المدربين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بمشاركة أطباء بيطريين من مصر وتركيا والأردن.مندوبا عن معالي وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ثمن مدير الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة الدكتور عصام حوا تعاون الفاو المستمر مع قطاع الثروة الحيوانية في وزارة الزراعه من خلال تنفيذ مشاريع تتعلق بالصحة الحيوانية وتقديم الدعم لتطوير انظمة مراقبة الامراض من خلال استخدام ادوات شاملة مثل اداة Surveillance Evaluation Tool واجراء التقييم المشترك للمخاطر التابع للدليل الثلاثي.وصرح ممثل منظمة الفاو في الأردن، المهندس نبيل عساف، " في عام 2016، أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان برنامج القضاء على طاعون المجترات الصغيرة العالمي لتحقيق القضاء على المرض" المستهدف في عام 2030، وتم تطويراستراتيجية عالمية لمكافحة طاعون المجترات الصغيرة واستئصاله، بناءً على الانخفاض التدريجي لحدوث مرض طاعون المجترات الصغيرة وانتشاره من خلال برامج التحصين المستهدفة" وأضاف عساف"حاليا تقوم المنظمة بالتعاون مع وزارة الزراعة بتنفيذ أنشطة برنامج "الاستئصال العالمي لمرض طاعون المجترات الصغيرة في الأردن " المدعوم من وكالة الدفاع الامريكية، بما في ذلك تقييم المخاطر والانتشار وإنشاء نظام ترصد موثوق عن المرض لتعزيزالقدرة الوطنية في إدارة مرض طاعون المجترات الصغيرة من خلال تحسين فهم مخاطر المرض ورسم خرائط انتشاره وإنشاء نظام / خطة مراقبة في الأردن لبناء قدرات قطاع الثروة الحيوانية في مواجهة الامراض الحيوانية وبالتالي الحفاظ على الثروة الحيوانية والامن الغذائي."