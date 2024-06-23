 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفاو ووزارة الزراعة تطلقان مشروعاً لتعزيز كفاءة الدوائر الزراعية اللامركزية في الأردن

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جانب من إطلاق مشروع "دعم الاستجابة الفعالة للإدارات الزراعية اللامركزية في الأردن"

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ووزارة الزراعة اليوم مشروع "دعم الاستجابة الفعالة للإدارات الزراعية اللامركزية في الأردن" لتحسين جودة تقديم الخدمات كجزء من إدارة الجودة في القطاع الزراعي في الأردن وتحسين الاستجابة الفعالة وتقديم الخدمات للإدارات الزراعية.

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وتماشياً مع الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، نظمت منظمة الأغذية والزراعة ورشة عمل لتعريف أصحاب المصلحة وشركاء المشروع بنطاق المشروع وخطوطه العريضة، بالإضافة إلى تغطية استراتيجية التنفيذ وخطة العمل.


وأقيمت الورشة تحت رعاية وزير الزراعة الأردني معالي المهندس خالد حنيفات بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة ووزارة البيئة وعدد من الجهات المعنية والشركاء الحكوميين.


وأكد معالي وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات على  "ان الوصول الى تنفيذ مشاريع وانشطة تخدم القطاع الزراعي يحتاج الى بيئة اعمال تتناسب مع الطموح في تطوير القطاع الزراعي وخدمة المزارعين بالسوية التي نتطلع اليها وبالتزامن مع التطور السريع في الحياة العامة ، كل ذلك يحتاج الى تطوير الخدمات التي تقدمها المراكز الزراعية في الميدان ويكون ذلك من خلال تحديث الادوات المستخدمة من قبل مزود الخدمة في الدوائر الزراعية  في مختلف المناطق."


يهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية لتقديم الخدمات لمتلقي الخدمة في المديريات الزراعية اللامركزية وضمان رضا العملاء، حيث سيتم تنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات للأطباء البيطريين والمساعدين والمرشدين والمهندسين الزراعيين وموظفي مديريات وزارة الزراعة الذين يتعاملون مباشرة مع المزارعين ومتلقي الخدمة، حيث سيؤدي ذلك إلى وجود كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا يمكنها المساهمة في تطوير القطاع الزراعي وسيؤدي بالتأكيد إلى تقديم خدمة أفضل.


إضافة الى ذلك، سيتم استخدام أدوات لتقييم رضا العملاء ولتقييم جودة وتوقيت تقديم الخدمة، وستكون وسيلة فعالة لصناع القرار لتعزيز جودة الخدمات والاستفادة من نقاط الضعف.


وقال ممثل الفاو في الأردن، المهندس نبيل عساف: "إن المشروع يتماشى تماماً مع توجهات وزارة الزراعة لتحسين مستويات تقديم الخدمات. حيث سيعمل على تعزيز قدرة وزارة الزراعة على الاستجابة بفعالية لاحتياجات متلقي الخدمة من خلال تنفيذ برنامج شامل لبناء قدرات الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور وتعزيز البنية التحتية التي ستساعدهم على تقديم الخدمة إلى أقصى حد." وأضاف عساف: "سيوفر المشروع أيضًا لوزارة الزراعة الأدوات اللازمة لتلقي الملاحظات من متلقي الخدمة لضمان التحسين المستمر للخدمات بناءً على البيانات الواردة من متلقي الخدمة".


يتم تمويل هذا المشروع بالكامل من قبل منظمة الأغذية والزراعة، وسوف تستمر أنشطته حتى نهاية تشرين الاول 2025. وسيتم تنفيذ أنشطة هذا المشروع في إدارات الزراعة اللامركزية المختارة بالتعاون مع وزارة الزراعة.


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