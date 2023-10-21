السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفايز: الملك وجه رسالة قوية للمجتمع الدولي نصرة لفلسطين

فيصل الفايز
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز

 قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه رسالة قوية للمجتمع الدولي، من خلال مؤتمر القاهرة للسلام، الذي استضافته العاصمة المصرية اليوم السبت، والتي عبر فيها جلالته عن ضمير الأردنيين وكل أحرار العالم.
وأشار الفايز في بيان اليوم السبت، إلى أن جلالته أكد في رسالته أن ما يحدث في غزة من استهداف للمدنيين وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية هو جريمة حرب، وأن استمرار هذه الكارثة الإنسانية سيدفع منطقتنا إلى الهاوية.

اضافة اعلان


وأضاف، إن جلالة الملك، الذي كانت القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والحياة في سلم أولوياته، أكد خلال المؤتمر للعالم أجمع، أن حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين.


وبين أن جلالته عبر عن استغرابه وتساؤله لماذا يصمت الجميع على ما ترتكبه إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني من مجازر وحشية وتدمير ممنهج وقتل للأبرياء والأطفال والنساء والعزل، مؤكدًا جلالته بذات الوقت أن القصف المستعر والمستمر، الذي يتعرض له قطاع غزة، هو قصف وحشي وجريمة حرب.


وأوضح الفايز، أن جلالة الملك وهو يخاطب الضمير الإنساني العالمي، أكد أن الصمت العالمي أمام الحصار، الذي تفرضه إسرائيل على غزة والتقاعس الدولي سيفضي إلى كارثة تحل بالجميع، وطالب بوضع حد فوري للعدوان الإسرائيلي وتبني موقف موحد ضد استهداف المدنيين، مؤكدًا جلالته أن فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يجب أن يستمر.


ولفت رئيس مجلس الأعيان إلى أن جلالة الملك الذي يؤكد دومًا رفضه المس بالثوابت الأردنية، اكد خلال المؤتمر كما يؤكد دومًا، أن فرض التهجير القسري أو النزوح الداخلي على الفلسطينيين، إنما يمثل جريمة حرب وهو أمر مرفوض ولن نقبل به، فمن حق الشعب الفلسطيني البقاء في أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، وقد أعلن جلالته للعالم بأسره عندما أكد أنه يجب على إسرائيل أن تدرك، أنه لا حل للقضية الفلسطينية عسكريًا، وأنه لا يمكن لها تهميش حقوق الفلسطينيين وتجاوزها.


وأضاف، "لقد تعودنا أن يكون جلالة الملك في مقدمة الركب دفاعًا عن فلسطين وقضيتها، وأن يكون على الدوام صوت الحكمة والعقل الذي يستمع إليه العالم".
وأشار الفايز الى أنه في ظل الأوضاع الراهنة، ودفعًا للجهود التي يقودها جلالة الملك نصرة للشعب الفلسطيني ولوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، فإن ذلك يتطلب من الجميع الحرص واليقظة، والعمل على تمتين الجبهة الداخلية لتفويت الفرصة على محاولات البعض زرع الفتنة داخل الصف الوطني، وبعثرة الجهد الوطني، الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي وجرائم الحرب، التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني.


وأكد أن "جميعنا مع التظاهر السلمي وإقامة المسيرات المنضبطة والمنسجمة مع تعليمات أجهزتنا الأمنية، نصرة لأهلنا في قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية، لكن حرف البوصلة عن العدوان الإسرائيلي وتوجيهها للداخل الأردني، ما هي إلا محاولات بائسة لإضعاف جبهتنا الداخلية"، داعيًا إلى التنبه من محاولات البعض العبث بأمننا واستقرارنا.


وقال الفايز، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وبكل مكونات نسيجه الاجتماعي ومؤسساته الدستورية وأجهزته الرسمية، يبذل كل جهد ممكن نصرة لأهلنا في فلسطين ووقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة الصف الداخلي والجبهة الداخلية، أمر أساسي لا يجوز المس به مهما كانت الدوافع والأسباب.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وقفة أمام "الاتحاد الأوروبي" في عمان تندد بالصمت الدولي وتحيي غزة

وقفة أمام "الاتحاد الأوروبي" في عمان تندد بالصمت الدولي وتحيي غزة

منذ1 ساعة
252626

النقباء: خطاب الملك عبر عن تلاحم الموقف الرسمي والشعبي تجاه غزة

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-21 at 11.03.49 AM

"غلاف" سفارة العدو في عمان يتحول إلى "ثكنة" للإعلاميين والمصورين

منذ8 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-20 at 11.02.05 AM (1)

الأمن: لا تجمعات عند الحدود

20 تشرين الأول 2023
جانب من مسيرة وسط البلد تضامنا مع غزة (تصوير أمجد الطويل)

أردنيون من وسط عمّان: نموت وتحيا فلسطين (صور وفيديو)

20 تشرين الأول 2023
65294f068bcdc

إغلاق جسر الملك حسين الجمعة والسبت

20 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

أيام عصيبة مقبلة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات | منذ22 ساعة
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات | منذ22 ساعة
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات |17 تشرين الأول 2023
 