الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفايز: جريدة "الغد" لفتت أنظار العالم من خلال ابتكار العناوين بالعبرية والإنجليزية

رئيس مجلس الأعيان في الغد
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال زيارته "استديو الغد" داخل مقر الصحيفة - تصوير ساهر قدارة

ثمن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز موقف جريدة "الغد" ودورها في إظهار الموقف الاردني الرافض للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وكشف وحشية الاحتلال الصهيوني ودمويته.

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وقال رئيس مجلس الاعيان خلال زيارة قام بها لدار صحيفة "الغد" اليوم الاثنين، التقى فيها برئيس التحرير المسؤول مكرم الطراونة، وعدد من الزملاء مدراء التحرير في أقسام الصحيفة المختلفة إن "الغد" استطاعت لفتت أنظار العالم من خلال ابتكار العناوين باللغتين العبرية والانجليزية، مشيرا لأهمية مخاطبة الاخر بالشكل الذي نؤمن به وبالرؤية الحقيقية  للصراع وعدم ترك الساحة لاسرائيل وحدها لتسويق رؤيتها العالم.


وأشار إلى أن ما قامت به "الغد" في هذا الجانب كان لافتا وان ردود الفعل كانت ايجابية ومقدرة، وان المساحات والتقارير التي افرزتها الصحيفة، وكشفت وحشية الاحتلال كانت محط تقدير.

 

وثمن الفايز خلال الزيارة الدور الذي نهضت به الصحف الورقية خلال العدوان على قطاع غزة ودورها في اظهار الموقف الاردني الرافض للعدوان، مؤكدا على ايمانه باهمية دعم الصحف الورقية بكافة اشكال الدعم الممكنة والمتاحة.


واكد على دور" الغد" والاعلام الوطني في الدفاع عن ثوابت الدولة الاردنية والخطاب السياسي الاردني والدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضايا العربية وعلو رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.


وبين أن الاعلام لم يكن يوما الا في خندق الوطن وفي مقدمة المدافعين عنه، و"الغد" وشقيقاتها الصحف الاخرى تمثل احد الاعمدة الراسخة التي تمثل تاريخ الدولة الاردنية ونهضتها.


ولفت رئيس مجلس الأعيان إلى ان الظروف والتحديات التي يمر بها الوطن بسبب ما يجري حوله تتطلب النهوض بدور الاعلام الوطني حتى يتمكن من خاطبة الرأي العام العالمي بهدف تقديم الرؤية الاردنية وجهود جلالة الملك الرامية لاحلال السلام في المنطقة ولوضع الرأي العام الدولي بحقيقة دولة الاحتلال الاسرائيلي وما ترتكبه من جرائم حرب وابادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزه والضفة الغربية المحتلة .


بدوره، ثمن رئيس التحرير المسؤول الزميل مكرم الطراونة زيارة الفايز لدار الصحيفة مشيدا بالدور الذي لعبه رئيس مجلس الاعيان في دعم الصحف الورقية والاعلام الاردني.

 

وأكد الطراونة أن "الغد" ستبقى دوما في صف الوطن وقيادته وشعبه وجيشه.


واصطحب الزميل الطراونة رئيس مجلس الاعيان في جولة على بعض مرافق الصحيفة.

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