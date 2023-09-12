الفايز يعزي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ليبيا

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بعث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رسالة تعزية إلى رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح ، عبر من خلالها باسمه وباسم أعضاء مجلس الأعيان عن تعازيه الحارة ومواساته وتضامنه مع أهالي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدد من المدن الليبية واسفر ت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين وتسببت في أضرار مادية كبيرة .وأكد الفايز في رسالته ، ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه كافة الجهات المعنية في الأردن لتقديم كل عون ومساندة للأشفاء في ليبيا لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية وهذا الحادث الاليم وتجاوز تداعياتها .