الثلاثاء 12 أيلول 2023
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الفايز يعزي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ليبيا

الفايز يعزي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ليبيا
الفايز يعزي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ليبيا
بعث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رسالة تعزية إلى رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح ، عبر من خلالها باسمه وباسم أعضاء مجلس الأعيان عن تعازيه الحارة ومواساته وتضامنه مع أهالي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدد من المدن الليبية  واسفر ت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين وتسببت في أضرار مادية كبيرة .اضافة اعلان

وأكد الفايز في رسالته ، ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه كافة الجهات المعنية في الأردن لتقديم كل عون ومساندة للأشفاء في ليبيا لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية وهذا الحادث الاليم وتجاوز  تداعياتها .
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