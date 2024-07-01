الفايز ينعى العين الأسبق عمر النابلسي

نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق عمر النابلسي، الذي انتقل إلى رحمه الله تعالى يوم أمس الأحد، بعد حياة حافلة في خدمة وطنه وقيادته الهاشمية.

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وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد رجالات الأردن البارزين والمشهود لهم بالتميز والكفاءة، وقدم خدمات كبيرة في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها والحقائب الوزارية التي تسلمها، وكان له دور فاعل في مجلس الأعيان من خلال العمل التشريعي والوطني.



وأضاف "وإذ نتقدم بصادق العزاء وأحر المؤاساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه".- (بترا)