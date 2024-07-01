 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفايز ينعى العين الأسبق عمر النابلسي

1719821560599
عمر النابلسي

نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق عمر النابلسي، الذي انتقل إلى رحمه الله تعالى يوم أمس الأحد، بعد حياة حافلة في خدمة وطنه وقيادته الهاشمية.

اضافة اعلان


وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد رجالات الأردن البارزين والمشهود لهم بالتميز والكفاءة، وقدم خدمات كبيرة في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها والحقائب الوزارية التي تسلمها، وكان له دور فاعل في مجلس الأعيان من خلال العمل التشريعي والوطني.


وأضاف "وإذ نتقدم بصادق العزاء وأحر المؤاساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه".- (بترا)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1719313315180

الفايز: الأردن سيبقى عصيا على قوى الشر والظلام

25 حزيران 2024
اقرأ أيضا
الهيئة الخيرية الأردنية ومركز الملك سلمان للاغاثة يدعمان أسر سورية

الهيئة الخيرية الأردنية ومركز الملك سلمان للاغاثة يدعمان أسر سورية

منذ 35 دقيقة
د. محمود أبو فروة الرجبي

ألعاب الأطفال الرقمية وصناعة التفاهة

منذ15 ساعة
الملك يلقي خطاب العرش أمام مجلس الأمة

وثائقي "العهد": محطات من مسيرة الملك في ربع قرن

منذ18 ساعة
559149

إحالة مدير عام دائرة الأحوال المدنيَّة فهد العموش إلى التَّقاعد

منذ20 ساعة
طقس حار - (تعبيرية)

حزيران 2024 يسجل أعلى معدل له في الأردن منذ أكثر من 100 عام

منذ21 ساعة
معالي_السيد_عمر_النابلسي

رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق عمر نمر النَّابلسي

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

ماذا يريد الغرب منا؟

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

من الذي يبث التوتر داخل الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

متى يحل مجلس النواب؟

جهاد المنسي |اليوم

تحديات جديدة تهدد منظومة الحماية الاجتماعية

أحمد عوض |اليوم

تركيب الصورة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

محكومون بالأمل دوما

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات | منذ15 ساعة
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات |28 حزيران 2024
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن منذ15 ساعة

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء
 