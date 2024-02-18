الأحد 18 شباط 2024
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الفايز ينقل رسالة من الملك الى امير الكويت

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رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

نقل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم الاحد ، رسالة شفوية من جلالة الملك عبدالله الثاني، الى اخيه سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت، اكدت الاعتزاز بالعلاقات الاخوية المتينة والراسخة، التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على المضي قدما في توطيدها في مختلف المجالات.

وأعرب جلالته، في رسالته الشفوية عن تقديره للمواقف الاخوية لسمو الشيخ مشعل الصباح ولدولة الكويت تجاه الاردن، مؤكدا الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا العربية والاقليمية، وبما يعزز من مسيرة التضامن والتعاون العربي والاسلامي، والقدرة على مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.

من جانبه أكد سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت خلال استقباله اليوم في رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عن محبته وتقديره لاخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ولمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وتطابق وجهات النظر  حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك  وعلى رأسها القضية الفلسطينية .

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وثمن سمو امير دولة الكويت جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه ، وجهود جلالته الرامية  لايجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية  وضمان حقوق  الشعب  الفلسطيني المشروعة في اقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧  ، مشيدا بذات الوقت بجهود  جلالته في ايصال المساعدات الانسانية لاهلنا في قطاع غزه .


بدوره اشار رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، الى عمق العلاقات التاريخية والاخوية التي تجمع بين المملكة  الاردنية الهاشمية ودولة الكويت، مؤكدا انها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وقضايا الامة العربية العادلة .

وبين الفايز أن علاقات البلدين الشقيقين راسخة وقوية، مثمنا مواقف دولة الكويت الداعمة والمساندة للأردن، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الاردن جراء الاوضاع غير الآمنة وغير المستقرة المحيطة فيه.

وقال "ان الاردن حريص باستمرار على تعزيز علاقاته الاخوية مع دولة الكويت في مختلف المجالات،  وعرض الاوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاردن. .
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية وغيرها، بما يعزز  التعاون المشترك  ويعمق العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على ضرورة التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

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