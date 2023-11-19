الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفراية: أكثر من مليون أردني تظاهروا دعمًا لغزة والمقاومة

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الفراية: أكثر من مليون أردني تظاهروا دعمًا لغزة والمقاومة
 ناقشت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور إسماعيل المشاقبة، دور الإعلام في إسناد الموقف الرسمي تجاه الحرب على غزة.اضافة اعلان
وأكد رئيس اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، وأمين عام وزارة الاتصال الدكتور زيد النوايسة، أن أمن وأمان الأردن مسؤولية الجميع سواء حكومة ومجلس أمة وشعب.
وأشار إلى أهمية استمرار المسيرات الداعمة لصمود أهل غزة، والتي أنتجت حالة من الاصطفاف الوطني خلف جلالة الملك عبد الله الثاني ومواقفه الداعمة لضرورة وقف إطلاق النار، ومنع تهجير أهالي غزة، والسماح بإدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
بدوره، قال الفراية إن الحكومة أكدت أن حرية التعبير مصونة وفق القانون، مشيرًا إلى أن عدد المسيرات والوقفات الاحتجاجية للحرب على غزة تجاوزت الألف منذ بداية الأحداث، وخرج ما يزيد على مليون مواطن فيها، وكانوا على قدر عال من المسؤولية الوطنية.
وبين أن عدد الموقفين حاليا 29 شخصا، جرى توقيفهم لتجاوزهم على القانون والاعتداء على أفراد من الأمن العام والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، مضيفا أن هناك بعض التوقيفات المحدودة للغاية جرت لأشخاص يشتبه بضلوعهم في نشاطات لها انعكاسات على الأمن الوطني.
وأكد الوزير المبيضين، أن الموقف الأردني ثابت ومشرف تجاه الحرب على غزة، قيادة وحكومة وشعبا، لافتًا إلى حالة التناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي حول ما يحدث من جرائم للاحتلال الإسرائيلي في غزة من قصف ممنهج ضد الأبرياء وهدم المنازل والمساجد والكنائس.
وأشار إلى أن مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ولقاءاته المستمرة أسهمت في تغيير الخطاب الغربي حول الحرب على غزة، إضافة إلى حشد دعم دولي لوقف إطلاق النار، ومنع تهجير الغزيين، وإدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
وأكد عدد من أعضاء اللجنة أهمية الحفاظ على أمن الوطن وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات التي قد تواجه الأردن، بسبب موقفه الثابت من الحرب على غزة.
وأثنوا على دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطنين، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشادوا بدور وسائل الإعلام ومواقفها الوطنية في دعم الموقف الأردني تجاه الحرب على غزة، والتغطية الإخبارية حول ما يجري من عدوان إسرائيلي على أبناء القطاع.

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