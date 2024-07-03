الفقيه يشارك في أعمال مؤتمر المركز الثقافي العربي الكردي

مندوباً عن صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي وراعيه، شارك الأمين العام للمنتدى الدكتور الصادق الفقيه في مؤتمر المركز الثقافي العربي الكردي تحت عنوان (ملتقى الثقافتين العربية – الكردية)، الذي بدأ أعماله في بغداد يوم السبت 29 حزيران 2024، برعاية وحضور رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، وبمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والأدبية العراقية والعربية والأجنبية.

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وألقى الدكتور الفقيه كلمة بالنيابة عن سمو الأمير الحسن بن طلال في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد فيها أهمية النظر إلى ما تحظى به منطقتنا من تنوع اجتماعي وعرقي وثقافي وديني ومذهبي، واستثمار هذا التنوع والاختلاف والإفادة منه لبناء مجتمعات ودول، وإيجاد آليات للتعاون فيما بينها لتحقيق التكامل المنشود في المجال الاقتصادي والثقافي والعلمي والسياسي والمعرفي.



وتحدث الفقيه حول مبادرة الأعمدة الأربعة للأمة التي أطلقها منتدى الفكر العربي في 2018، وتتخذ من مكونات المشرق؛ العرب والكرد والفرس والترك عمادًا لقيامها، مؤكدًا أن تقدم الأمة يقوم من خلال النظر إلى هذه الأعمدة من الناحيتين الاجتماعية والثقافية نظرة موضوعية تأخذ في الاعتبار فلسفة الوعي المشترك، مقرونًا بما استجد من ترتيبات إقليمية على الصعد كافة.



وتناول الفقيه التحديات التي تعصف بالمجتمعات المشرقية، داعيًا إلى ضرورة مواجهتها من خلال التعاون على المشتركات الجامعة، والتي تعمل على تحقيق الأمن الشامل بمفهوم التصدي الشامل، وإرساء قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.





وأكد الفقيه أن الهوية الجامعة هي هوية الاستقلال المتكافئ والمتكافل، وهي السبيل لتمتين عرى التواصل في المنطقة والصوت الإقليمي إزاء العالم. موضحًا أن تعاون الشعوب والدول يحتاج تفاهمًا عميقًا حتى نستعيد الرغبة الأكيدة في حماية هويتنا المتعددة، وأن نتذكر أن دوائر الانتماء الجزئية والفرعية لا يصح أن تلغي هذه الهوية الجامعة، التي يعظم فيها دور الثقافة الراشدة والقيم الإنسانية العظيمة.



واختتم الدكتور الصادق الفقيه الكلمة مؤكدًا أهمية إعادة تعريف الثقافة في مظاهرها الروحية والمادية المنبثقة عن القبول المتبادل والتكامل بين الأعمدة الأربعة للأمة، وإلى تعزيز دور التعليم الذي يحرر الروح والفكر الكونيين ويحرر الشباب للوصول إلى تكوين ثقافة تحتضن التنوع والتعدد والعيش السلمي المشترك.

ويذكر أنه في أعقاب المؤتمر كرم رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي وراعيه، وتسلم درع التكريم الدكتور الصادق الفقيه، الأمين العام لمنتدى الفكر العربي نيابة عن صاحب السمو الأمير الحسن بن طلال.