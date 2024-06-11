الفناطسة: سنعمل بشكل جدّي على قضايا العمال المهاجرين وحقوقهم

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وبحسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم الثلاثاء، جرى عقد الاجتماعين على هامش أعمال الدورة (112) من مؤتمر العمل الدولي، الذي يختتم أعماله الأسبوع الجاري في العاصمة السويسرية جنيف، ويشارك به اتحاد العمال ضمن وفد رسمي.واستعرض الفناطسة خلال الاجتماعين، أبرز التغييرات الإيجابية التي يشهدها الاتحاد بالمرحلة الراهنة؛ على صعيد آليات العمل الإداري والنقابي، والنهوض بدوره وطنيا كمنظمة عمالية تمثل عمال الأردن، ويُناط بها مسؤوليات متنوعة، إلى جانب أبرز محاور خطة عمل المرحلة القادمة، مشيرا إلى دعوة المؤتمر العام بصفته أعلى سلطة بالاتحاد، إلى عقد جلسة استثنائية قريبا، بهدف إقرار التغييرات الجديدة وفق الأسس الديمقراطية استنادا إلى المادة 12 من النظام الداخلي للاتحاد.واكد الفناطسة، أن الاتحاد سيعمل على تفعيل الأطر واللجان التابعة للاتحاد وتمكينها من القيام بواجبها، سيما لجنتي المرأة والشباب، الأمر الذي يسهم بتعزيز قدرات النقابات العمالية ويرتقي بأدائها وينعكس إيجابا على واقع المرأة النقابية في سوق العمل، والمرأة العاملة بشكل عام.وكشف الفناطسة، أن الاتحاد سيعمل خلال المرحلة القادمة وبشكل جدّي على قضايا العمال المهاجرين وحماية حقوقهم، حيث سيتم تأسيس قسم خاص في الاتحاد من أجل هذه الغاية، مبينا أن العمال المهاجرين من الفئات التي تتعرض لمخالفات قانونية وبحاجة لتوفير الدعم اللازم، وأنّ الانتساب للنقابات متاح للعاملين غير الأردنيين، فالتنظيم النقابي يقوم على مبادئ العدالة والمساواة بغض النظر عن العرق أو الجنسية.وقال الفناطسة، "سنعمل عن قرب مع مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية، لإحياء التعاون المشترك من أجل مصلحة عمالنا وأعضاء اتحادنا، من خلال المشاريع والبرامج التي تهدف إلى إرساء معايير العمل اللائق وحماية الحقوق العمالية، وتسهدف شرائح عمالية بحاجة إلى جهود أكبر لضمان حقوقها المكفولة".وأعرب الفناطسة، عن تقديره لمنظمة العمل الدولية ودورها الكبير في دعم برامج وخطط الاتحاد العام، مثمنا جهود مديرة مكتب الأنشطة العمالية في المنظمة ماريا هيلينا، في دعم مسيرة عمل الاتحاد ضمن المرحلة الراهنة.