الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الفوسفات": مذكر تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية في العقبة

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جانب من توقيع مذكر التفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية في العقبة
وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية ومجموعة شركة مزارع سنقرط للدواجن وشركة تقنية الدواجن والألبان السعودية اليوم، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية (احادي كالسيوم الفوسفات وثنائي كالسيوم الفوسفات) في محافظة العقبة بطاقة إنتاجية تصل الى 100 الف طن سنويا وبكلفة 15 مليون دينار.اضافة اعلان
ووقع المذكرة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركة سنقرط للدواجن السيد بسام رشاد سنقرط، ورئيس مجلس إدارة شركة تقنية الدواجن والألبان السعودية السيد موسى أحمد ابو عابد.
 وقال الدكتور الذنيبات، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار جهود شركة مناجم الفوسفات الأردنية  وخططها للتركيز  على الصناعات التحويلية، وإيجاد منتجات جديدة ذات قيمة سوقية عالية وبناء المزيد من الشراكات في هذا المجال، والمساهمة في دعم الجهود الوطنية للحد من البطالة من خلال ايجاد فرص عمل جديدة للأردنيين.
وأكد حرص الشركة على توسيع وتنويع شراكاتها، بما يعزز مكانتها وتنافسيتها في سوق الأسمدة الفوسفاتية الإقليمي والعالمي، معتبرا أن المذكرة تجسد الشراكة بين المؤسسات الوطنية والشركات المعنية للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات.
بدوره، أعرب سنقرط عن اعتزاز المجموعة بالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، باعتبارها من المؤسسات الوطنية الرائدة، مشيدا كذلك بالمستوى المتقدم الذي حققته الشركة في إنتاج وصناعة الفوسفات، وانفتاحها على التعاون الوطني والدولي في هذا المجال.
وقال أبو عابد، إن المصنع الجديد يشكل اضافة نوعية لقطاع صناعة الإنتاج الحيواني في الأردن والسعودية، ويسهم في تغطية احتياجات قطاع الدواجن في البلدين الشقيقين من الاعلاف والمواد المصنعة، مؤكدا أهمية  الشراكة مع شركة الفوسفات الأردنية في هذا الجانب. 
ويذكر إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية ستقوم بتزويد المصنع باحتياجاته الكاملة من مادة حامض الفوسفوريك ضمن عقد زمني طويل الأمد وبكمية تقدر بحوالي  100 الف طن محلول.
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