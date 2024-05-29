 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القبض على سالب بنك في ماركا وإعادة المسروقات

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تعبيرية

أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في إدارة البحث الجنائي وإقليم العاصمة تمكّنوا وخلال ساعات فقط من إنهاء التحقيق وكشف ملابسات ومرتكب جريمة السلب تحت التهديد التي وقعت اليوم، على فرع أحد البنوك في منطقة ماركا في العاصمة والقبض عليه.

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وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي: إنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة شرق عمان ظهر اليوم بقيام شخص مجهول بالدخول لفرع أحد البنوك في منطقة ماركا وسلب مبلغ مالي (6 آلاف) دينار تقريبا، تحت التهديد والفرار من المكان. 


وأشار إلى أنه فور تلقّي البلاغ وجمع المعلومات من مسرح الجريمة، شكّل فريق تحقيق من البحث الجنائي وشرطة شرق عمان والمختبر الجنائي ، إذ عملوا ضمن سياقات تحقيقية متعددة ابتداءً من مسرح الجريمة وتمكّنوا من خلالها من الوصول لهوية مرتكب الجريمة .


مؤكداً أنه جرى تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بالتخطيط وارتكاب الجريمة باستخدام سلاح بلاستيكي، فيما ضُبط بحوزته معظهم المبلغ المسلوب 5720 دينار  وستتم إحالته لمحكمة أمن الدولة.


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