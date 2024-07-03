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الأربعاء 03 تموز 2024
12:56 م
القبض على قاتل والدته في محافظة الكرك
القبض على 14 مروجا للمخدرات
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوّة أمنيّة تمكّنت قبل قليل من إلقاء القبض على الشخص الذي أقدم على قتل والدته في محافظة الكرك أمس، ولاذ بالفرار بعد ذلك، وستتم إحالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.
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