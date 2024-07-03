 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القبض على قاتل والدته في محافظة الكرك

القبض على 14 مروجا للمخدرات
القبض على 14 مروجا للمخدرات
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوّة أمنيّة تمكّنت قبل قليل من إلقاء القبض على الشخص الذي أقدم على قتل والدته في محافظة الكرك أمس، ولاذ بالفرار بعد ذلك، وستتم إحالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.اضافة اعلان
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