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الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
2:31 م
القسام تقصف تل أبيب
القسام تقصف تل أبيب
قالت كتائب القسام إنها جددت قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.
ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى وبمدينة ريشون لتسيون، مؤكدا سماع أصوات انفجارات واعتراضات صاروخية في سماء تل أبيب.
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