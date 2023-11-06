الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القوات المسلحة: إنزال مساعدات طبية عبر مظلات للمستشفى الميداني الأردني بغزة

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جانب من إعداد المساعدات للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. (القوات المسلحة الأردنية)
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، قيام طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي فجر الاثنين، بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة /76.اضافة اعلان
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم، بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة /76، والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب المصدر، استمراراً لجهود المملكة الأردنية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة.
وأكدت القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله، رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات، ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.
جلالة الملك عبدالله الثاني، قال فجر الاثنين، إن نشامى سلاح الجو في القوات المسلحة تمكنوا في منتصف هذه الليلة، من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

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