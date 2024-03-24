القوات المسلحة تُرسل 25 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

سيرت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الأحد، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

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وضمت القافلة 25 شاحنة، تحمل على متنها مواد غذائية وإغاثية، وضمن احتياجات السكان في غزة ليصار إلى توزيعها من خلال الجهات المعنية في القطاع.



ويأتي إرسال القافلة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لإيصال المساعدات للسكان الذين يعانون ظروف معيشية صعبة خلال شهر رمضان المبارك، ودعم ومساندة صمود الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من حجم تداعيات الحرب الإسرائيلية على الأهل والأشقاء في قطاع غزة.



وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.



وكانت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، قد أرسلت 460 شاحنة ونفذت 57 إنزالا جويا أردنيا، و86 إنزالا جويا لمساعدات غذائية وإنسانية استهدفت مواقع مختلفة من قطاع غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، إضافة إلى 48 طائرة مساعدات إغاثية أُرسلت عبر مطار العريش الدولي في جمهورية مصر العربية الشقيقة.