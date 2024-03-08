الجمعة 08 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القوات المسلحة تنفذ 9 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

القوات المسلحة تنفذ 9 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة
القوات المسلحة تنفذ 9 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة
نفذت القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، اليوم الجمعة وبتوجيهات ملكية سامية 9 انزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، واشترك في تنفيذ العملية 4 طائرات من نوع  (C130)تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وطائرة تابعة لجمهورية فرنسا وطائرة تابعة لدولة هولندا وطائرة تابعة لدولة بلجيكا.اضافة اعلان

 

وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والاغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة بهدف التخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وكانت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 33 إنزالاً جوياً أردنياً، و28 إنزالاً جوياً نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

 
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