 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري

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مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية

تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري.

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وبينت أن على الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 01/07/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهرة عمان يوم الاثنين الموافق 8/7/2024 لمتابعة الموقع الالكتروني للقوات المسلحة الأردنية لمعرفة اسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك.

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أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 7 -2024

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 7 -2024

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