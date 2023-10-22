الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الكاثوليكي ينظم وقفة صلاة وإضاءة شموع من أجل السلام في غزة

الكاثوليكي ينظم وقفة صلاة وإضاءة شموع من أجل السلام في غزة
الكاثوليكي ينظم وقفة صلاة وإضاءة شموع من أجل السلام في غزة
نظم المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، بالتعاون مع كنيسة قلب يسوع للاتين في تلاع العلي، مساء السبت، وقفة صلاة وإضاءة شموع من أجل أرواح الشهداء ومن أجل السلام في غزة وسائر فلسطين.اضافة اعلان

وقال الأب د. رفعت بدر، مدير عام المركز الكاثوليكي، إنّ الوقفة تأتي كواجب إنساني وأخلاقي في التضامن مع الإنسان المتألم، والتعبير عن التأثر الكبير جراء سقوط الآلاف من الأرواح البريئة من إخوتنا وأخواتنا في فلسطين، وفي غزة المنكوبة والجريحة في هذه الأيام.

وأشار إلى أنّ الوقفة تأتي بعد الجريمة في قصف الإحتلال لمبنى تابع لكنيسة القديس بيرفيريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة، وكان ملجأً للمئات من النازحين والهاربين من بطش آلة الحرب. لذا، أتينا لنقول بصوت وقلب واحد: لا للعنف والظلم والترهيب، ولا للترحيل والتجويع، ولا لسياسة العقاب الجماعي، ولا لضرب المستشفيات وبيوت الآمنين.

وأكد أنّنا جميعًا نقف خلف جلالة عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في الدعوات الإنسانيّة وجهوده العالميّة منذ هذا العدوان الغاشم، وقد حدّد جلالته، خلال مشاركته في مؤتمر القاهرة للسلام، ثلاث أولويات واضحة وعاجلة، ألا وهي: الوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانيّة بشكلٍ مستدام، والرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم.

ووسط حضور إعلامي كثيف، من مختلف وسائل الإعلام، أشار الأب بدر إلى أنّ الحراكات الشعبيّة، سواء في مملكتنا الحبيبة، أو في مختلف البلدان العربيّة والأجنبية، هي تأكيد بأنّ الضمير الإنساني ما زال بخير، وهي تعمل لتشكّل قوّة كبيرة في التنديد بالعدوان والمناداة للسلام، وتدعو جميع قادة العالم وكل إنسان ذي إرادة صالحة، لكي يعملوا مخلصين وصادقين، مثل جلالة الملك، لإنهاء هذه الحرب، والتأكيد على قيم السلام والعدالة والمساواة والكرامة الأساسيّة للإنسان، من دون تمييز أو محاباة لشعب على حساب شعب آخر.
ووقف الحضور حاملين شموعًا ومرنمين أمام كنيسة قلب يسوع، متضرعين إلى العلي القدير أن يحفظ الأردن بقيادته وشعبه، بلدًا آمنًا مستقرًا، مقدرين جهود رجال الأمن الذين يرافقون الجماهير يوميًا، في تنديديهم بالعدوان. ورفعوا صلوات الترحم على أرواح الشهداء، ورنموا من أجل السلام والعدالة، طالبين من رب السلام، أن يمطر سلامه على بلاده المقدسة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
خسوف جزئي للقمر السبت المقبل

خسوف جزئي للقمر السبت المقبل

منذ 23 دقيقة
WhatsApp Image 2023-10-22 at 11.37.35 AM

"السياسة والمجتمع" و"مكانة 360" يرصدان حرب الروايات على غزة

منذ1 ساعة
تغريم ناشري أخبار كاذبة حول الزلازل 10 آلاف دينار

تغريم ناشري أخبار كاذبة حول الزلازل 10 آلاف دينار

منذ1 ساعة
مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)

أجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة حتى الأربعاء

منذ5 ساعة
التعلم الرقمي-(تعبيرية)

التعلم الرقمي وأهميته*

منذ17 ساعة
252626

مخيمات المملكة: الملك يحمل صوت الحق دائما

منذ18 ساعة
افكار و مواقف

غزة: تغير إستراتيجي في شكل الصراع

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو التدويل في غزة بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لا شيء يبرر إدانة الفلسطينيين أنفسهم..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل إيجابية من البنك الدولي ‎تجاه المملكة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دمعة وثلاث غصات وأمل واحد في حق غزة!

نضال المجالي |اليوم

لنقرأ المواقف من جديد!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات | منذ16 ساعة
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 