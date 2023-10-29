الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اللجان النيابية الدائمة تنتخب رؤساءها ونواب رؤسائها ومقرريها

النواب: الاحتلال كيان إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات
مجلس النواب
انتخبت اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب التاسع عشر، اليوم الأحد، رؤساءها ونواب رؤسائها ومقرريها خلال اجتماعات منفصلة ومتتالية تعقدها اليوم الاحد برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور عبد الرحيم المعايعة و النائب الثاني للرئيس يحيى عبيدات.اضافة اعلان
وفاز برئاسة اللجنة المالية بالتزكية النائب الدكتور نمر السليحات والنائب ضرار الحراسيس نائبا للرئيس والنائب علي الطراونة مقررًا، كما فاز برئاسة اللجنة القانونية بالتزكية النائب الدكتور غازي الذنيبات والنائب محمد جرادات نائبًا للرئيس والنائب صالح الوخيان مقررا.
فيما فاز برئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالتزكية النائب خلدون حينا والنائب اسماء الرواحنة نائبًا للرئيس والنائب عيد النعيمات مقررًا.
 وبخصوص لجنة الاقتصاد والاستثمار، فاز برئاستها بالتزكية عمر النبر والنائب هايل عياش نائبا للرئيس والنائب عدنان مشوقة مقررا .
وفيما يتعلق بلجنة الشباب والرياضة والثقافة، فاز برئاستها بالتزكية النائب محمد المحارمة والنائب جعفر ربابعة نائبا للرئيس والنائب ايمن مدانات مقررا.
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